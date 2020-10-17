انطلاق المرحلة الثانية من عودة العمرة تدريجيًا غدًا

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن استقبال (220) ألف معتمر و(560) ألف مصلٍّ، وذلك بدءًا من غد الأحد، ضمن المرحلة الثانية للعودة التدريجية لأداء العمرة، والتي تستمرّ على مدار 14 يومًا.





ووفقًا لصحيفة عاجل، ذكرت رئاسة الحرمين في بيان لها، أنه سيتمكن من أداء الصلاة في الحرم المكي وفق المرحلة الثانية (40) ألف مصلٍّ و(15) ألف معتمر يوميًا، بما يمثل (75%) من إجمالي الطاقة الاستيعابية، كما سيتم السماح بزيارة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي.





وكانت الموافقة السامية صدرت في 22 سبتمبر الماضي، بالسماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة لمنع عدوى فيروس كورونا، من خلال أربع مراحل.





وشهدت المرحلة الأولى التي انطلقت في 4 أكتوبر الجاري السماح لستة آلاف معتمر يوميًا من المواطنين والمقيمين بالمملكة، بنسبة بلغت (30%) من الطاقة الاستيعابية.





وتنطلق المرحلة الثالثة بالسماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بتاريخ أول نوفمبر المقبل، حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا أو تلاشي الخطر، وذلك بنسبة (100%) وهي (20) ألف معتمر و(60) ألف مصلٍّ في اليوم.



