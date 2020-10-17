انطلاق المرحلة الثانية من عودة العمرة تدريجيًا غدًا

السبت 17/أكتوبر/2020 - 12:45 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن استقبال (220) ألف معتمر و(560) ألف مصلٍّ، وذلك بدءًا من غد الأحد، ضمن المرحلة الثانية للعودة التدريجية لأداء العمرة، والتي تستمرّ على مدار 14 يومًا.

ووفقًا لصحيفة عاجل، ذكرت رئاسة الحرمين في بيان لها، أنه سيتمكن من أداء الصلاة في الحرم المكي وفق المرحلة الثانية (40) ألف مصلٍّ و(15) ألف معتمر يوميًا، بما يمثل (75%) من إجمالي الطاقة الاستيعابية، كما سيتم السماح بزيارة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي.

وكانت الموافقة السامية صدرت في 22 سبتمبر الماضي، بالسماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة لمنع عدوى فيروس كورونا، من خلال أربع مراحل.

وشهدت المرحلة الأولى التي انطلقت في 4 أكتوبر الجاري السماح لستة آلاف معتمر يوميًا من المواطنين والمقيمين بالمملكة، بنسبة بلغت (30%) من الطاقة الاستيعابية.

وتنطلق المرحلة الثالثة بالسماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بتاريخ أول نوفمبر المقبل، حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا أو تلاشي الخطر، وذلك بنسبة (100%) وهي (20) ألف معتمر و(60) ألف مصلٍّ في اليوم.

ودعت الرئاسة جميع المصلين والمعتمرين إلى «ضرورة التقيد والالتزام بالأوقات المحددة وفق التصاريح المصدرة، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وارتداء الكمامات الطبية وتعقيم الأيدي بشكل مستمر، والتعاون مع منسوبي الرئاسة والجهات العاملة على خدمة المعتمرين والمصلين، وعدم جلب الأطعمة والأشربة، والالتزام بالأوقات المحددة دخولًا وخروجًا».

أخبار تهمك

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ يوم

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الوداد

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

منذ حوالي 15 ساعة

جمهور المغرب يحتج.. "فضيحة الفار" تطارد حكم لقاء الأهلي والوداد

منذ ساعة الا ربع

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ يوم

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة في هجوم الأهلي أمام الوداد المغربي

منذ ساعة الا ربع

الشيخ يُعطل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يتراجع عن صفقة "الهداف"

منذ حوالي 4 ساعات

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ حوالي 13 ساعة

آخر تطورات بقاء أحمد فتحي في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ ساعتين و 42 دقيقة

حريق في حلوان وصفقة قوية للأهلي.. 5 أحداث فاتتك وأنت نائم

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ يوم

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ترامب يتعهد بتوفير علاج كورونا مجانا لكل الأمريكيين

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:34 ص

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

09:33 م

مفاجأة في هجوم الأهلي أمام الوداد المغربي

12:31 م

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

10:34 م

آخر تطورات بقاء أحمد فتحي في الأهلي

11:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي