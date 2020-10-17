



ننشر الآن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2020 الثلاث والخمس سنوات عبر بوابة الحكومة المصرية





تم إنتهاء الطلاب من تأدية الإمتحانات ومعرفة المتائج الخاصة بهم، وبعد ذلك قاموا بالتوجه إلي موقع كتابة الرغبات ليقوموا بتسجيل رغباتهم من أجل الألتحاق بالكليات أو المعاهد، حيث توجد ثلاثة مراحل للتنسيق، الأولي خاصة بالظلاب ذي الدرجات العليا وبعد انتهاء الطلاب من تسجيل رغباتهم في هذه المرحلة وتظهر نتائجها يتم البدء في تنسيق المرحلة الثانية ومن ثم تليها المرحلة الثالثة، ويتم إليتحاق الطالب بالكلية أو المعهد وفقا لمحموعه الذي حصل عليه.





تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات الفنية 2020 للثلاث والخمس سنوات

عندما يتم الإعلان عن موعد كتابة الرغبات لطلاب الدبلومات الفنية تقوم الوزارة بإتاحة رابط لكي يقوم الطلاب بتسجيل رغبات التنسيق من خلاله، ويكون لهذا الموقع مده محددة وبعد ذلك تنتهي المدة الخاصة بكتابة الرغبات وبعد مرو بضع أيام يتم ظهور النتائج لكي يعرف كل طالب المعهد أو الكلية التي سيلتحق بها ويتوجهوا إليها وكل ذلك حسب مجموع الطالب.





مكتب التنسيق الخاص بالدبلومات الفنية 2020

قد نشر مكتب تنسيق الدبلومات الفنية مجموعة من المعلومات، حيث أنه قام بتقديم مجموعة كليات متنوعة وذلك لمختلف الشعب، ويجب علي الطالب القيام باختيار مجوعة من الكليات والمعاهد المتاحة له بشرط أن يكون مجموع تلك الكليات قابلة لمجموع الطالب، ومن الضروري علي الطالب مراعاة التوزيع الجغرافي أثناء قيمامة بكتابة رغبات التنسيق ويبدأ بكتابة الكليات القريبة منه أولا أو المعاهد ثم الأبعد فالأبعد وفي حالة قيام الطالب بكتابة رغبة بشكل خاطي وقام مكتب التنسيق باختيارها فيمكن للطالب عمل تقليل اغتراب لبعد الكلية عن المنطقة التي يقيم فيها، ويمكنه الإنتقال إلي كلية أو معهد أقرب لمنتطقته من خلال عمل تقليل الإغتراب.



