سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 17-10-2020

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:42 م
بوابة الفجر
Advertisements
استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 17-10-2020 ، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى عند 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.16 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.08 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 
4.08   جنيه للشراء.
4.19   جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.07 جنيه للشراء.
4.23 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.08 جنيه للشراء
4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.07 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس
4.14 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
4.09 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.

أخبار تهمك

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ حوالي 13 ساعة

حريق في حلوان وصفقة قوية للأهلي.. 5 أحداث فاتتك وأنت نائم

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

منذ حوالي 15 ساعة

آخر تطورات بقاء أحمد فتحي في الأهلي

منذ ساعة و نصف

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ يوم

الزمالك يتراجع عن صفقة "الهداف"

منذ حوالي 4 ساعات

جمهور المغرب يحتج.. "فضيحة الفار" تطارد حكم لقاء الأهلي والوداد

منذ 41 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الوداد

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ترامب يتعهد بتوفير علاج كورونا مجانا لكل الأمريكيين

منذ حوالي 10 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ يوم

الشيخ يُعطل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ يوم

مفاجأة في هجوم الأهلي أمام الوداد المغربي

منذ 41 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:34 ص

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

09:33 م

مفاجأة في هجوم الأهلي أمام الوداد المغربي

12:31 م

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

10:34 م

آخر تطورات بقاء أحمد فتحي في الأهلي

11:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي