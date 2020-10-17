أسعار حلاوة المولد بالمحلات اليوم السبت 17-10-2020

تراوحت أسعار عبوات حلاوة المولد النبوى الشريف من 50جنيها وبها 10 قطع متنوعة، إلى 1500 جنيه بها أكثر من 200 قطعة متنوعة، وتأتى محتويات، وأيضا يتواجد بالأسوق علب بـ65 جنيها بها 17 قطعة، وأخرى بـ450 جنيها بها 120 قطعة، و550 جنيها بها 65 قطعة من الأنواع الفاخرة حيث تتضمن فسدق وبدقية وبسيمة ولديدة، ويوجد علبة بـ900 جنيه بها 85 قطعة من أصناف فاخرة.

وجاءت أسعار القطع فتبدأ 2 جنيه وهى الفولية وتصل إلى 55 جنيها للفسدقية الكبيرة، وتعد أبرز القطع الفردية الحمصية الصغيرة بـ4 جنيهات والملبن الجيلي بـ7.5 جنيه، والملبن السادة بـ 7.5 ودمية البندق الصغيرة 10 جنيهات والفسدق بـ15 جنيها، وملبن المكسرات بـ20 جنيها وعلف الفول الكبير بـ 20 جنيها واللديدة 25 جنيها، وباكت البندق بـ35 جنيها، وباكت الكاشو بـ 45 جنيها وباكت اللوز بـ40 جنيها، وبالنسبة للحصان والعروسة فتبدأ من 15 جنيها وتصل إلى 100 جنيه بالنسبة للحصان، وتأتى العروسة بسعر يبدأ من 20 جنيها حتى 120 جنيها.