المجلس القومي: حدة النظرة الذكورية للمرأة تراجعت (فيديو)

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:19 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أشادت سناء جمال الدين، رئيس لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة، بقرار وزير التنمية المحلية بعقد دورة تدريبية لتمكين المرأة لتولي المناصب القيادية، مشيرة إلى أن القيادة السياسية مهتمة بالمرأة ودورها في المجتمع.

وأشارت "سناء"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، إلى أنه أصبح هناك تمثيل حقيقي للمرأة في الحياة السياسية، حيث أن 25% من الحكومة المصرية من السيدات، ولأول مرة بعد ثورة 30 يونيو يكون في مصر محافظ سيدة، معقبة: "امر يحب للقيادة السياسية".

وأوضحت أن النظرة إلى امرأة تغيرت كثيرا عن السابق، حيث أثبتت المراة كفاءة في المناصب التي تقلدتها، وهو ما ساهم في تخفيف حدة النظرة الذكورية للمرأة. 

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن جهود مصر في مجال تمكين المرأة أثمرت عن العديد من النتائج الإيجابية من بينها ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في مجلس الوزراء وفي البرلمان المصري إلى 25%، كما اعتلت المرأة المصرية منصة القضاء، وتقلدت العديد من المناصب المهمة من بينها محافظ الإقليم ومستشار الأمن القومي.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال اجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة، أن مصر تحرص على التعاون على المستويات الدولية والإقليمية من خلال المشاركة في جميع المبادرات ذات الصلة بتمكين المرأة والارتقاء بأوضاعها.

وأشار إلى أن مصر تستضيف حاليًا مقر منظمة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية، وأن مصر تتشرف باختيارها لاستضافة مقر منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، حيث أنه كيان جديد واعد من المقرر أن يبدأ عمله خلال الفترة القادمة وسيٌعني بالنهوض بدور المرأة وضمان تمكينها وتحقيق المساواة بين الجنسين في إطار العمل الإسلامي المشترك، فضلًا عن أن مصر ستترأس مؤتمر وزراء المرأة في منظمة التعاون الإسلامي على مدار العامين القادمين.

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