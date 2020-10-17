رئيس الوزراء الفرنسي يتعهد باتخاذ إجراءات قوية ردا على هجوم باريس

تعهد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، اليوم السبت باتخاذ إجراءات قوية ردًا على هجوم أدى إلى مقتل مدرس في العاصمة باريس.، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

كشف مصدر قضائي فرنسي، اليوم السبت، أن منفذ هجوم ضاحية باريس من أصل شيشاني ومولود في موسكو ويبلغ من العمر 18 عامًا.

وقال المصدر القضائي الفرنسي، إن الشرطة أوقفت 5 مشتبه في ضلوعهم بحادث قتل أستاذ بضواحي باريس.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الفرنسية، إصابة شرطين بإطلاق نار، شمال العاصمة باريس، فيما تتواصل عمليات البحث عن المشتبه بهم.

وكشف رئيس بلدية مدينة إيربلاي الفرنسية فيليب رولو لتلفزيون (بي.إف.إم)، أن حالة أحد الجرحى خطيرة وإن الشرطة بدأت مطاردة المهاجمين.

ولم تتضح ملابسات إطلاق النار، ولم يتسن الاتصال بالشرطة المحلية للتعليق على الحادث.

وكان وزير الداخلية جرالد دارمانا، وصف في تغريدة عبر "تويتر" الهجوم على الشرطيين بـ"الخطير"، قائلا: "دعمنا الكامل لشرطيينا اللذين تعرضا لاعتداء بشع ليلة أمس خلال الخدمة، الاعتداء بالأسلحة النارية على رجال الأمن أمر خطير. كل الإمكانيات مسخرة للقبض على المعتدين".