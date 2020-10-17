أذربيجان تتوعد أذربيجان بعد السيطرة على مدينة جديدة في قره باغ

سيطرت القوات الأذربيجانية، اليوم السبت، على مدينة فضولي، إضافة إلى سبعة قرى في محيطها في إقليم قره باغ.

وفي خطاب متلفز، قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، : "مدينة فضولي أصبحت تحت سيطرة الجيش الأذربيجاني"، مضيفًا: "عملية فضولي لها معنى رمزي. لقد استعادت أذربيجان أراضيها التاريخية القديمة".

وأشار الرئيس الأذربيجاني، إلى أن ذلك "أمّن عودة عشرات آلاف الناس إلى مناطقهم".

وكان الرئيس الأذربيجاني، حث أرمينيا على "الانسحاب طوعا من الأراضي المحتلة"، محذرا من "أننا سنطردهم على كل حال من أراضينا حتى النهاية، دون أن يبقى لهم أثر هناك".

وقد أسقطت السلطات في أرمينيا، طائرتين بدون طيار تابعتين لأذربيجان بعد دخولهما مجالها الجوي، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وتتبادل أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بشن هجمات جديدة على إقليم ناجورنو كاراباخ رغم الهدنة الإنسانية التي أعلنت قبل 3 أيام.

ويدور صراع منذ فترة طويلة بين الدولتين السوفيتيتين السابقتين بسبب منطقة ناغورني قرة باغ المنشقة في أذربيجان والتي يقطنها أساسا سكان ينحدرون من أصول أرمينية. وزادت حدة الاشتباكات الحدودية في الأشهر القليلة الماضية.