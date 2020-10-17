أذربيجان تتوعد أذربيجان بعد السيطرة على مدينة جديدة في قره باغ

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:45 ص
أرمينيا وأذربيجان
أرمينيا وأذربيجان
وكالات
Advertisements

سيطرت القوات الأذربيجانية، اليوم السبت، على مدينة فضولي، إضافة إلى سبعة قرى في محيطها في إقليم قره باغ.

 

وفي خطاب متلفز، قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، : "مدينة فضولي أصبحت تحت سيطرة الجيش الأذربيجاني"، مضيفًا: "عملية فضولي لها معنى رمزي. لقد استعادت أذربيجان أراضيها التاريخية القديمة".

 

وأشار الرئيس الأذربيجاني، إلى أن ذلك "أمّن عودة عشرات آلاف الناس إلى مناطقهم".

 

وكان الرئيس الأذربيجاني، حث أرمينيا على "الانسحاب طوعا من الأراضي المحتلة"، محذرا من "أننا سنطردهم على كل حال من أراضينا حتى النهاية، دون أن يبقى لهم أثر هناك".

 

وقد أسقطت السلطات في أرمينيا، طائرتين بدون طيار تابعتين لأذربيجان بعد دخولهما مجالها الجوي، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

 وتتبادل أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بشن هجمات جديدة على إقليم ناجورنو كاراباخ رغم الهدنة الإنسانية التي أعلنت قبل 3 أيام.

 

ويدور صراع منذ فترة طويلة بين الدولتين السوفيتيتين السابقتين بسبب منطقة ناغورني قرة باغ المنشقة في أذربيجان والتي يقطنها أساسا سكان ينحدرون من أصول أرمينية. وزادت حدة الاشتباكات الحدودية في الأشهر القليلة الماضية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ناجورنو كاراباخ جيش اذربيجان الهام علييف ارمينيا واذربيجان

أخبار تهمك

الشيخ يُعطل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 19 ساعة

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ يوم

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وزير التعليم ينشر فيديو لاستعدادات الدولة للعام الدراسي الجديد

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الوداد

منذ حوالي 3 ساعات

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ يوم

الزمالك يتراجع عن صفقة "الهداف"

منذ ساعتين و 47 دقيقة

مصدر قضائي فرنسي يكشف هوية منفذ هجوم باريس

منذ ساعتين و 43 دقيقة

حريق في حلوان وصفقة قوية للأهلي.. 5 أحداث فاتتك وأنت نائم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ترامب يتعهد بتوفير علاج كورونا مجانا لكل الأمريكيين

منذ حوالي 9 ساعات

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ حوالي 11 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ ساعة و 13 دقيقة

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

أذربيجان: القتال استمر طيلة الليلة الماضية في إقليم ناغورني كاراباخ

ضربات جديدة تستهدف ستيباناكرت كبرى مدن ناغورني كاراباخ

أذربيجان تسيطر على مدينة جبرائيل

وزير خارجية أذربيجان يتحدث عن مدة وقف إطلاق في ناغورني كاراباخ

أذربيجان تقصف موقعا لإطلاق الصواريخ في أرمينيا

أذربيجان: مدينة تارتار تتعرض لقصف مدفعي شديد من جانب أرمينيا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:34 ص

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

09:33 م

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

10:34 م

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

09:23 ص

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

06:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي