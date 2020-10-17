محمد صلاح في صراع خاص بديربي ليفربول وإيفرتون

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:33 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
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يصطدم محمد صلاح نجم ليفربول بنظيره إيفرتون في ديربي الميرسيسايد على استاد جوديسون بارك في الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي.

 

ويتصدر إيفرتون ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما حقق العلامة الكاملة بفوزه في جميع الجولات الـ4 السابقة، وهو ما حققه لأول مرة في تاريخه بالبريميير ليج ليجني 12 نقطة منحته التفوق على جميع منافسيه بينما ليفربول في المركز الخامس برصيد 9 نقاط، عقب السقوط في الجولة الماضية بهزيمة تاريخية على يد أستون فيلا بنتيجة 2-7.

 

ويشتعل صراع هداف الدوري الإنجليزي بين دومينيك كالفيرت ليوين مهاجم إيفرتون ومتصدر قائمة الهدافين، والمصري محمد صلاح نجم ليفربول صاحب المركز الثالث بالقائمة.

 

ويحتل ليوين ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 6 أهداف بالتساوي مع الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم توتنهام، فيما يحل صلاح ثالثا برصيد 5 أهداف بالتساوي مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

 

كان محمد صلاح قد توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي موسم 2017-2018 برصيد 32 هدفًا وكذلك في الموسم التالي بـ22 هدفا بالتساوي مع زميله السنغالي ساديو ماني والجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، بينما اقتنص فاردي اللقب الموسم الماضي برصيد 23 هدفًا.

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