أذربيجان تعلن تعرض بعض مدنها للقصف الأرميني

أعلنت أذربيجان قبل قليل، أن أرمينيا تنتهك وقف النار وقصفت صباحا مدنا أذربيجانية، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية.



وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد أكد أمس الخميس، أن التدخل التركي في النزاع المسلح بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم قرة باج يزيد من المخاطر في المنطقة.



وقال بومبيو في تصريحات صحفية: إن "الأتراك تدخلوا وقدموا دعم لأذربيجان، مما زاد من خطورة الوضع في المنطقة"، وفقًا لما أعلنته وكالة رويترز للأنباء.



وأضاف: "يجب أن يتم حل هذا الصراع من خلال المفاوضات السلمية، وليس من خلال النزاع المسلح، وبالتأكيد ليس بتدخل أطراف خارجية، والتي قد تصعد الموقف أكثر".