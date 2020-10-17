أذربيجان تعلن تعرض بعض مدنها للقصف الأرميني

السبت 17/أكتوبر/2020 - 07:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
Advertisements
أعلنت أذربيجان قبل قليل، أن أرمينيا تنتهك وقف النار وقصفت صباحا مدنا أذربيجانية، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد أكد أمس الخميس، أن التدخل التركي في النزاع المسلح بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم قرة باج يزيد من المخاطر في المنطقة.

وقال بومبيو في تصريحات صحفية: إن "الأتراك تدخلوا وقدموا دعم لأذربيجان، مما زاد من خطورة الوضع في المنطقة"، وفقًا لما أعلنته وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف: "يجب أن يتم حل هذا الصراع من خلال المفاوضات السلمية، وليس من خلال النزاع المسلح، وبالتأكيد ليس بتدخل أطراف خارجية، والتي قد تصعد الموقف أكثر".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تركيا بوابة الفجر الفجر أرمينيا أذربيجان

أخبار تهمك

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ حوالي 8 ساعات

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ حوالي 22 ساعة

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. ترامب يتعهد بتوفير علاج كورونا مجانا لكل الأمريكيين

منذ حوالي 6 ساعات

قبل ساعات من الموعد.. التعليم العالي تكشف حقيقة تأجيل الدراسة بالجامعات (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وزير التعليم ينشر فيديو لاستعدادات الدولة للعام الدراسي الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الوداد

منذ 17 دقيقة

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

منذ حوالي 10 ساعة

الشيخ يُعطل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ يوم

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ يوم

أديب يكشف سر لقاء السيسي والملك عبدالله بالطائرة في 2014 (فيديو)

منذ أقل من ساعة

الأهلي يتحرك لضم نجم المنتخب

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

بوتين يبحث مع نظيره الأذربيجاني هاتفيا التسوية في منطقة "قره باخ"

أرمينيا وأذربيجان.. ما أسباب التوتر بين البلدين؟

الجيش الأذربيجاني يسيطر على عدد من القرى والتلال الاستراتيجية في قره باغ

بينهم مصر.. رد الفعل الدولي على الصدام بين جيشي أذربيجان وأرمينيا

تصعيد خطير.. أرمينيا وأذربيجان تخرقان الهدنة وتتبادلان القصف

روسيا ترفض "سيناريو تركي" لحل الأزمة في كاراباخ

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:33 م

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

10:34 م

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

09:23 ص

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

06:31 ص

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

11:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي