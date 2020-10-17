شبورة صباحا ورياح نشطة.. الأرصاد تكشف طقس اليوم السبت

السبت 17/أكتوبر/2020 - 06:59 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 17 أكتوبر 2020.

طقس السبت نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.
- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد.

طقس السبت ليلًا
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس لطيف على شمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية، تكون كثيفة على السواحل الشرقية ووسط سيناء.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب البلاد بمنخفض السودان الموسمي.

بيان بدرجات الحرارة
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 20 والعظمى 30
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 20 والعظمى 30
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 19 والعظمى 30
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 19 والعظمى 30
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 22 والعظمى 30
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 22 والعظمى 29
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 19 والعظمى 29
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 22 والعظمى 33
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 19 والعظمى 32
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 28
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 23 والعظمى 28
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 20 والعظمى 31
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 32
درجات الحرارة في السويس الصغرى 23 والعظمى 31
درجات الحرارة في العريش الصغرى 21 والعظمى 28
درجات الحرارة في رفح الصغرى 21 والعظمى 28
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 23 والعظمى 31
درجات الحرارة في نخل الصغرى 17 والعظمى 30
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 26 والعظمى 32
درجات الحرارة في طابا الصغرى 22 والعظمى 29
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 16 والعظمى 28
درجات الحرارة في الطور الصغرى 22 والعظمى 30
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 33
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 24 والعظمى 33
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 25 والعظمى 32
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 20 والعظمى 31
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 23 والعظمى 32
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 20 والعظمى 32
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 20 والعظمى 33
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 22 والعظمى 34
درجات الحرارة في قنا الصغرى 23 والعظمى 35
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 24 والعظمى 36
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 25 والعظمى 37
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 24 والعظمى 39
درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 23 والعظمى 35
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 25 والعظمى 36
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 26 والعظمى 35
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 26 والعظمى 33
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 26 والعظمى 34

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