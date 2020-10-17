موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربي فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا

السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:31 ص
الزمالك
الزمالك
محمد جمال
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد.

وتقام مباراة الزمالك والرجاء المغربي ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 2.

بينما لقاء الإياب بين الفريقين سيقام فى مصر يوم 24 أكتوبر القادم ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية.

ويذكر أن المباراة النهائية ستقام فى السادس من نوفمبر المقبل.

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رياضة دوري أبطال افريقيا الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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