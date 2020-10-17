بارتوميو يقترب من الرحيل عن برشلونة

انتقل نادي برشلونة الإسباني، إلى الأمانة العامة للرياضة في الحكومة بروتوكول لتنظيم اقتراع سحب الثقة من جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي الكتالوني ومجلس إدارته، ويقترح الأحد والأثنين الموافق الأول والثاني من نوفمبر المقبل.





واختيار يوم عطلة ويوم عمل لاجراء الاقتراع التي ستساهم في مشاركة الكثير من الأعضاء، وتوافق الأعضاء مع التزامات العمل والإلتزامات الأسرية.





ويقترح البروتوكول عدم مركزية التصويت للمرة الأولى وفقا للتوزيع الإقليمي للأعضاء، وطالب إدارة النادي من الاتحادين الإسباني والكتالوني لكرة القدم باستخدام مقراتهما في سحب الثقة من بارتوميو ومجلس إدارته.





وقد نص البروتوكول على إجراء التصويت يومي الأحد والإثنين 1 و2 نوفمبر، وإجرائه في عدة مقار، لأن جائحة فيروس كورونا، توصي بعدم إجرائه في مكان واحد.



