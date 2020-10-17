بارتوميو يقترب من الرحيل عن برشلونة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:30 ص
بارتوميو
بارتوميو
وكالات
Advertisements
انتقل نادي برشلونة الإسباني، إلى الأمانة العامة للرياضة في الحكومة بروتوكول لتنظيم اقتراع سحب الثقة من جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي الكتالوني ومجلس إدارته، ويقترح الأحد والأثنين الموافق الأول والثاني من نوفمبر المقبل.

واختيار يوم عطلة ويوم عمل لاجراء الاقتراع التي ستساهم في مشاركة الكثير من الأعضاء، وتوافق الأعضاء مع التزامات العمل والإلتزامات الأسرية.

ويقترح البروتوكول عدم مركزية التصويت للمرة الأولى وفقا للتوزيع الإقليمي للأعضاء، وطالب إدارة النادي من الاتحادين الإسباني والكتالوني لكرة القدم باستخدام مقراتهما في سحب الثقة من بارتوميو ومجلس إدارته.

وقد نص البروتوكول على إجراء التصويت يومي الأحد والإثنين 1 و2 نوفمبر، وإجرائه في عدة مقار، لأن جائحة فيروس كورونا، توصي بعدم إجرائه في مكان واحد.

أخبار تهمك

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

الشيخ يُعطل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

منذ حوالي 7 ساعات

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

رجال أعمال تطلب من الأهلي المساهمة في صفقة القرن والأحمر يؤجل الملف

منذ حوالي 15 ساعة

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزير التعليم ينشر فيديو لاستعدادات الدولة للعام الدراسي الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

الإسماعيلي يقترب من خطف هدف الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

مستشار الرئيس: لقاح كورونا لن يكون متاح بشكل تجاري قبل هذا الموعد

منذ ساعة و 23 دقيقة

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يضغط على الخطيب لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يتحرك لضم نجم المنتخب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ يوم

عاجل.. ترامب يتعهد بتوفير علاج كورونا مجانا لكل الأمريكيين

منذ ساعتين و 46 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:33 م

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

10:34 م

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

09:23 ص

عاجل.. ترامب يتعهد بتوفير علاج كورونا مجانا لكل الأمريكيين

02:56 ص

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

11:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي