وسام صباغ لـ "الفجر الفني": شخصية سليم في "هند خانم" استفزتني لتقديم الشر بطريقة مختلفة وتعرضنا لظروف صعبة خلال التصوير

السبت 17/أكتوبر/2020 - 07:16 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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أعرب الفنان اللبناني وسام صباغ عن سعادته الشديدة بمشاركته في مسلسل "هند خاتم" والذي يعرض حاليًا عبر شاشة الجديد.

وقال وسام صباغ في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" إن شخصية سليم الذي يجسدها خلال العمل هي محورية وتميل إلى الشر، والطمع والأنانية.

وأوضح أن كل إنسان بداخله الخير والشر، وشخصية سليم حسب الظروف التي عاش بها خلال فترة الطفولة، كانت مليئة بالكبت وعدم محبة الجميع، فعندما أصبح شابا وسمحت له الظروف بات يسيطر على كل شئ لدى عائلته وانقلبت شخصيته وظهر وجهه الحقيقي.

وأضاف وسام: "هذه الشخصية جذبتني لها، ولاسيما وأن الجمهور يحب الأدوار الشريرة القوية، لأن الناس تحترم القوي ولكن الضعيف يثير الشفقة، ولذلك شخصية سليم استفزتني لتقديمها بطريقة غير تقليدية بدءُا من هدوءه ونظراته وكل تصرفاته التي تجعله يبدو مختلفًا تماما عما يدور بداخله من خبث".

واستطرد صباغ: "عشنا في كواليس تصوير المسلسل أيام صعبة جدا؛ بسبب الظروف الأمنية والصحية في لبنان، ولكن كل هذه الأسباب خلقت بداخلنا إصرار لتكملة العمل بشكل محترف".

وأشار إلى أن مسلسل هند خانم كان به عدة مشاهد صعبة، تطلبت تركيز كبير منه حتى ينجح في توصيل مشاعره بصدق للمتفرج، وهذا مافعلته قبل تصوير أي مشهد كنت أركز جيدًا من بداية يوم التصوير حتى أفوت بالشخصية.

وعما إذا كان تجسيد الشخصيات الشريرة أصعب من غيرها، رد وسام صباغ قائلًا: بحياتي قدمت أدوارًا كوميدية كثيرة، وأدوار أخرى تميل للشر لمدة تزيد عن 3 سنوات، وأؤكد أن لا يوجد دور معين أصعب من الآخر، ولكن الممثل إذا كان صادق في الشخصية الذي يؤديها سواء أكانت كوميدية أم شريرة أم أي شئ آخر، سوف يحبه الجمهور ويشعر بانفعالاته ومشاعره، ولذلك أقول دائما أننا أكثر الأشخاص صدقًا عندما نمثل، فالممثل لايُمثل بل يعيش دوره بصدق أمام الكاميرا.

يذكر أن هند خانم من كتابة رازي وردة، إخراج كنان اسكندراني، إنتاج مروى غروپ، ويشارك في العمل باقة من كبار النجوم وهم ورد الخال، وسام صباغ، خالد القيش ، كارين سلامة، يمنى شري، أسعد رشدان، بيدرو طايع، هيثم المصري، جوزيف حويك، ماريبال طربيه، جويل الفرن، جناح فاخوري، ريموند عازار.

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