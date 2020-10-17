معلق مباراة الأهلي والوداد في دوري أبطال إفريقيا

السبت 17/أكتوبر/2020 - 04:30 ص
عصام الشوالي
عصام الشوالي
محمد الدمتناوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الوداد المغربي، مساء اليوم السبت ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من عمر بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي أمام الوداد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

وكان الأهلي قد تأهل لهذا الدور بعد الفوز على نادي صن داونز الجنوب إفريقي بثلاثة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.

وأعلن شبكة قنوات بي إن سبورتس عن إسناد مهمة التعليق على تلك المباراة للتونسي عصام الشوالي.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.
خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية.
خط الهجوم: حسين الشحات - جونيور أجاي - أليو بادجي.

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