يوفنتوس فشل في ضم هالاند

ارتبط النرويجي إيرلينج هالاند، نجم بوروسيا دورتموند، بالانتقال إلى صفوف يوفنتوس خلال الموسم الماضي، حسب ما أكدت تقارير صحفية.





وظهر هالاند بشكل مميز خلال الموسم الماضي مع ريد بول سالزبورج في دوري أبطال أوروبا، مما جعله مطمعا لمعظم الأندية الكبرى.





وفي النهاية استقر النرويجي على التوقيع مع دورتموند في الميركاتو الشتوي مقابل 20 مليون يورو، بعدما رفض الانتقال إلى يوفينتوس الإيطالي في اللحظات الأخيرة بعد أن اقتربت الأمور من الحسم.





وأوضح أن هالاند فضل الانتقال إلى ألمانيا، لأنه سيحظى مع دورتموند بفرصة المشاركة باستمرار في المباريات، حيث أنه لم يكن سيحظى بنفس الأمر في يوفنتوس، الذي يضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في خط هجومه، إلى جانب الأرجنتيني باولو ديبالا.



