يوفنتوس فشل في ضم هالاند

السبت 17/أكتوبر/2020 - 03:30 ص
هالاند
هالاند
أمل الحلفاوي
Advertisements
ارتبط النرويجي إيرلينج هالاند، نجم بوروسيا دورتموند، بالانتقال إلى صفوف يوفنتوس خلال الموسم الماضي، حسب ما أكدت تقارير صحفية.

وظهر هالاند بشكل مميز خلال الموسم الماضي مع ريد بول سالزبورج في دوري أبطال أوروبا، مما جعله مطمعا لمعظم الأندية الكبرى.

وفي النهاية استقر النرويجي على التوقيع مع دورتموند في الميركاتو الشتوي مقابل 20 مليون يورو، بعدما رفض الانتقال إلى يوفينتوس الإيطالي في اللحظات الأخيرة بعد أن اقتربت الأمور من الحسم.

وأوضح أن هالاند فضل الانتقال إلى ألمانيا، لأنه سيحظى مع دورتموند بفرصة المشاركة باستمرار في المباريات، حيث أنه لم يكن سيحظى بنفس الأمر في يوفنتوس، الذي يضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في خط هجومه، إلى جانب الأرجنتيني باولو ديبالا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس هالاند بروسيا دورتموند

أخبار تهمك

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ترامب يتعهد بتوفير علاج كورونا مجانا لكل الأمريكيين

منذ ساعة و 9 دقيقة

موسيماني يضغط على الخطيب لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 11 ساعة

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ حوالي 4 ساعات

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ حوالي 17 ساعة

رجال أعمال تطلب من الأهلي المساهمة في صفقة القرن والأحمر يؤجل الملف

منذ حوالي 14 ساعة

بيراميدز يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 11 ساعة

الشيخ يُعطل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

الإسماعيلي يقترب من خطف هدف الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ يوم

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب منتقدا زيارة تركيا للسياحة: "ناس معندهاش تقدير" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير التعليم ينشر فيديو لاستعدادات الدولة للعام الدراسي الجديد

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الأهلي يتحرك لضم نجم المنتخب

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:33 م

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

10:34 م

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

09:23 ص

عاجل.. ترامب يتعهد بتوفير علاج كورونا مجانا لكل الأمريكيين

02:56 ص

عاجل.. وزير التعليم ينشر فيديو لاستعدادات الدولة للعام الدراسي الجديد

01:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي