موسيماني يقترب من حسم ملف معاري الأهلي

السبت 17/أكتوبر/2020 - 02:59 ص
الاهلي
الاهلي
عبد القادر عرابي
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يقترب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، من حسم ملف لاعبي الفريق المعارين، خلال الفترة الحالية.

وأوضحت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي، أن موسيماني راقب لاعبي الأهلي عن قرب، وحدد الأسماء المرشحة للعودة للفريق بدءاً من الموسم المقبل.

وأكدت، أن موسيماني معجب بمردود الرباعي ناصر ماهر، أكرم توفيق، عمار حمدي، ومحمد شريف.

ويلعب ماهر معاراً لفريق سموحة، بينما ينشط أكرم توفيق ضمن صفوف فريق الجونة.

كما يلعب محمد شريف مع نادي إنبي، وعمار حمدي ضمن طلائع الجيش.

وتشير التقارير لقرب عودة الرباعي مرة أخرى للنادي، بينما ما زال موسيماني يفاضل بين صلاح محسن، المعار إلى سموحة، وأحمد ياسر ريان، المعار للجونة، لعودة أحدهما للأهلي.

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