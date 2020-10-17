عاجل.. وزير التعليم ينشر فيديو لاستعدادات الدولة للعام الدراسي الجديد

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نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحته على "فيسبوك"، مقطع فيديو مدته ٣٣ دقيقة يشرح استعدادات الدولة للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٠-٢٠٢١.



يستعرض الفيديو كيفية ادارة العملية التعليمية مع الحفاظ على سلامة كل أعضاء المنظومة التعليمية وكذلك يشرح طريقة التعلم هذا العام ومصادر التعلم المتنوعة لكل الطلاب وما تجهره الوزارة تحسبا لأى ظروف استثنائية.



واختتم "شوقي" منشوره قائلا: كل عام دراسي وحضراتكم بكل خير وصحة وعافية.