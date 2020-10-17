محافظة القاهرة: تسليم 1080 وحدة سكنية لمواطني "الزرايب" نهاية مارس المقبل

تفقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، منطقة الزهور "الزرايب" للتأكد من تجهيز وصيانة مجرى السيل بالمنطقة.



وتابعت "عبدالمنعم"، أعمال التطهير الجارية بمجرى السيل، والذي ينتهي بتصريف مياه الأمطار والسيول بالبحيرة.



وتفقدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، المباني التي أنشأت كمساكن بديلة لسكان منطقة الزرايب، بديلا عن البيوت والعشش الموجودة داخل مجرى السيل، وهي عبارة عن 42 عمارة بعدد حوالى 1080 وحدة سكنية، ومن المقرر تسليمها نهاية شهر مارس المقبل، حيث بلغت نسبة التنفيذ بها حوالي 36%.



وأوضحت، أنه سيتم إنشاء كوبري للربط بين المساكن الجديدة الجاري إنشاؤها/ وسوق التونسي، والذي تقوم على إنشائه وزارة الإسكان ووزارة التضامن.

