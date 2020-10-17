طبيب الزمالك: ساسي لديه حماس كبير للمشاركة أمام الرجاء

السبت 17/أكتوبر/2020 - 12:51 ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
رامي بيشاي
Advertisements
علق محمد أسامة، طبيب فريق الكرة بنادي الزمالك، على تصريحات ‏المعدة الذهنية لمنتخب تونس، والتي شككت في إصابة فرجاني ساسي بكورونا.‏

وقال أسامة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه طارق يحيي ‏على شاشة قناة الزمالك:" ساسي يمتلك حماساً كبيراً للمشاركة مع الفريق ‏في مباراة الأحد".‏

وأضاف: "كل دولة تمتلك البروتوكول الخاص بها في علاج كورونا، ‏وجميع الفحوصات التي تمت لساسي كانت في فندق الإقامة وليس في ‏مستشفى".‏

وأنهى تصريحاته:"الدولة المغربية تتخذ إجراءات خاصة بها في علاج ‏كورونا، وكل دولة لديها الطريقة والبروتوكول الخاص في إجراءات ‏الوقاية والعلاج، وربما هذا ما أغضب ساسي".‏

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فرجاني ساسي طبيب الزمالك رياضة حماس اخبار الرياضة

أخبار تهمك

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ أقل من ساعة

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لموقعة الوداد

منذ حوالي 4 ساعات

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ حوالي 14 ساعة

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 126 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ ساعة

أزمة كبرى تضرب الرجاء المغربي قبل مواجهة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و نصف

بيراميدز يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

الإسماعيلي يقترب من خطف هدف الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يتحرك لضم نجم المنتخب

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الزمالك يقدم عرضًا مميزًا لحسم صفقة «الهداف»

منذ ساعتين

الشيخ يُعطل صفقة الموسم في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

رجال أعمال تطلب من الأهلي المساهمة في صفقة القرن والأحمر يؤجل الملف

منذ حوالي 11 ساعة

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يضغط على الخطيب لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:33 م

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

10:34 م

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

09:23 ص

الشيخ يُعطل صفقة الموسم في الأهلي

11:31 م

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

11:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي