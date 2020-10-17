طبيب الزمالك: ساسي لديه حماس كبير للمشاركة أمام الرجاء
السبت 17/أكتوبر/2020 - 12:51 ص
رامي بيشاي
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علق محمد أسامة، طبيب فريق الكرة بنادي الزمالك، على تصريحات المعدة الذهنية لمنتخب تونس، والتي شككت في إصابة فرجاني ساسي بكورونا.
وقال أسامة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" ساسي يمتلك حماساً كبيراً للمشاركة مع الفريق في مباراة الأحد".
وأضاف: "كل دولة تمتلك البروتوكول الخاص بها في علاج كورونا، وجميع الفحوصات التي تمت لساسي كانت في فندق الإقامة وليس في مستشفى".
وأنهى تصريحاته:"الدولة المغربية تتخذ إجراءات خاصة بها في علاج كورونا، وكل دولة لديها الطريقة والبروتوكول الخاص في إجراءات الوقاية والعلاج، وربما هذا ما أغضب ساسي".
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