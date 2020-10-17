طبيب الزمالك: ساسي لديه حماس كبير للمشاركة أمام الرجاء

علق محمد أسامة، طبيب فريق الكرة بنادي الزمالك، على تصريحات ‏المعدة الذهنية لمنتخب تونس، والتي شككت في إصابة فرجاني ساسي بكورونا.‏





وقال أسامة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه طارق يحيي ‏على شاشة قناة الزمالك:" ساسي يمتلك حماساً كبيراً للمشاركة مع الفريق ‏في مباراة الأحد".‏





وأضاف: "كل دولة تمتلك البروتوكول الخاص بها في علاج كورونا، ‏وجميع الفحوصات التي تمت لساسي كانت في فندق الإقامة وليس في ‏مستشفى".‏





وأنهى تصريحاته:"الدولة المغربية تتخذ إجراءات خاصة بها في علاج ‏كورونا، وكل دولة لديها الطريقة والبروتوكول الخاص في إجراءات ‏الوقاية والعلاج، وربما هذا ما أغضب ساسي".‏



