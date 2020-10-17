نيللي كريم: "والدتي روسية.. وأنا مصرية بنسبة عالية أوي" (فيديو)

السبت 17/أكتوبر/2020 - 03:49 ص
نيللي كريم
نيللي كريم
شيماء حسن
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كشفت الفنانة نيللي كريم، عن كيف تأثرت بوالدها المصري ووالدتها الروسية، موضحة الفرق بين الريف في
 مصر وروسيا.

وأضافت: "أنا مصرية بنسبة عالية أوي، وأعتقد مفيش فرق بين فلاحين روسيا ومصر، روحهم والأساس هو هو، ولكن الخلاف يمكن يكون في اللبس والثقافة وطبيعة المناخ".

وعن علاقتها أهل والدها بوالدتها قالت "كريم": "جدي وجدتي كان بيحبوا ماما، وهي الحقيقة أتأقلمت بسرعة وكانت عايشة مع جدي أول سنة في الأرياف لأن بابا ساعتها كان عنده جيش".

وكانت استعدت النجمة نيللي كريم لخوض أولى تجاربها في السينما الإماراتية من خلال فيلم "الثلاثاء 12".

وتشارك نيللي في بطولة الفيلم إلى جانب النجم السوري باسم ياخور وعمر ميقاتي وبديع أبوشقرا وستيفاني عطا لله وجويا جبور وبيير سمعان ونور إيهاب وكارول عبود.

تدور أحداث الفيلم، الذي يجري تصويره في دبي، حول قصة مدهشة عن بلوغ ثلاث فتيات سن الرشد (أمل رياضية، سلمى عازفة بيانو، ونور راقصة) يكافحن مع والديهن لتحقيق أحلامهن على الرغم من الاختلافات الاجتماعية.

وجميع أبطال العمل سيواجهون معضلات وتحديات لا يمكن تجنبها.

الفيلم من إخراج التونسي مجدي سميري ويشهد ميلاد المنتجة الشابة سهام الخزوز، التي تحاول أن تقدم مع شركة I see media رؤية جديدة للشباب الجديد في الإمارات.
وقالت "نيللي" خلال لقائها مع الإعلامية وفاء كيلاني ببرنامج "السيرة" المذاع على فضائية "دي ام سي": "أنا مفيش خواجية جوايا انا مصرية اوي وأخويا أشرف هو اللي خواجه شوية".

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