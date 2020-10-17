اليوم.. أولى جلسات دعوى تطالب بتسليم الهارب محمد علي

تنظر محكمة القضاء اليوم السبت، أولي جلسات الدعوى رقم ٦١٧١٩ لسنة ٧٤ ق المقامة من المحامي محمد حامد سالم بشأن تسليم المجرم الهارب محمد علي طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية.



طالب سالم باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مطالبة دولة إسبانيا بتسليم المقاول محمد على لارتكابه جرائم يعاقب علبها القانون.



وذكرت الدعوى أن الطاعن فوجئ بسفر المدعو محمد علي إلى دولة إسبانيا للهروب من الجرائم التي ارتكبها بمصر ومنها التهرب الضريبي وأخرى ارتكبها باسم شركته.



وتابعت الدعوى أن محمد على قام خلال ٢٠١٩ ببث فيديوهات تحريضية ضد الشعب، فضلٱ على بث روح الكراهية بين أبناء الشعب الواحد وسب وقذف المسؤولين والوزراء.

