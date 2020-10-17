طليق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي يتقابلان.. تعرف على التفاصيل

السبت 17/أكتوبر/2020 - 12:45 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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حرص الفنان أحمد العوضي، على تقديم واجب العزاء في وفاة الفنان محمود ياسين والذي توفى الأربعاء الماضيعن عمر ناهز الـ79 عاما.

وتصادف حضور رجل الأعمال محمد حلاوة طليق ياسمين عبد العزيز في العزاء مع ريهام حجاج قبل حضور الفنان أحمد العوضي حيث جمعتهم صدفة عزاء محمود ياسين.

يذكر أن عزاء الفنان الراحل محمود ياسين حفل بعدد كبير من نجوم الفن والغناء، وذلك وفق إجرائات احترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.

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