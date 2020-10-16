شاهد الوحش الياباني.. ميتسوبيشي اكليبس الفيس ليفت الجديدة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 10:28 م
بوابة الفجر
Advertisements
شاهد الوحش الياباني.. ميتسوبيشي اكليبس الفيس ليفت الجديدة

نستعرض معكم الجديد دائمًا في عالم السيارات واليوم نتحدث عن الجديد من ميتسوبيشي اكليبس كروس الجديدة كليًا التي تنافس بها الشركة العلامات التجارية الأخرى المنافسة لها  من نفس الفئة السعرية والإمكانات والمواصفات ،  تعد ميتسوبيشي من أقدم العلامات التجارية في الشرق الأوسط حيث أنها  يرجع تاريخها إلى خمسينيات القرن الماضي واستطاعت الشركة  أن تثبت نفسها في هذا العالم المليء بالسيارات الرائعة والمتميزة للغاية واليوم تستمر في إبهار مستهلكيها حول العالم بالجديد والمثير دائمًا .


مواصفات اكليبس كروس


أصبحت السيارات متعددة الاستخدامات من أهم أنواع السيارات في الوقت الحالي حيث بلغت نسبة مبيعاتها في العشر سنوات الأخيرة كثر من 60% من أنواع السيارات ، لذا أدركت  ميتسو أنها لابد لها ان تدرك هذا الركب السريع تطلق  الأيقونة الرائعة لها التي تحمل العديد من  الصفات الرائعة  والمتميزة للغاية وسنذكرها لكم كالتالي.


تأتي السيارة  بمحرك مكون من 6 أسطوانات سعة 1.5 لتر تربو يولد قوة 150 حصان وعزم 250 نيوتن متر .
يتحكم به ناقل حركة مكون من 8سرعات أوتوماتيكي .
تتسارع السيارة من  السكون إلى 100 كم /ساعة في 9.3 ثانية .
تبلغ السرعة القصوى لها  300 كم  / ساعة .
من  المتوقع إطلاق السيارة في بداية  نوفمبر المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل التجربة .
ومن  المتوقع أن يتم طرحها في الأسواق المحلية مع منتصف نوفمبر المقبل مع الإعلان عن موعد الإطلاق في وقت سابق .
السيارة تحتوي على كافة وسائل الأمان  الداخلي من الوسائد الهوائية وأحزمة الأمان  الفائقة.
السيارة مزودة بشاشة أمامية وسطي معدة للملس للتحكم في جميع وظائف السيارة .
التصميم الخارجي يتمتع بالانسيابية الفائقة التي تقلل من احتكاك ومقاومة الهواء لها  على السرعات العالية.
السيارة كزودة  بمصابيح أمامية قوية للغاية لرؤية  واضحة في الليالي الحالكة .


شاهد الوحش الياباني.. ميتسوبيشي اكليبس الفيس ليفت الجديدة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميتسوبيشي اكليبس الفيس ليفت ميتسوبيشي سيارات ياباني سعر ميتسوبيشي اكليبس الفيس

أخبار تهمك

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يقدم عرضًا مميزًا لحسم صفقة «الهداف»

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يتحرك لضم نجم المنتخب

منذ ساعة

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

منذ ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ يوم

بشرة سارة للأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ أقل من ساعتين

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

منذ ساعتين

رجال أعمال تطلب من الأهلي المساهمة في صفقة القرن والأحمر يؤجل الملف

منذ حوالي 9 ساعات

الإسماعيلي يقترب من خطف هدف الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مدرب الوداد يفاجئ الأهلي قبل موقعة نصف نهائي الأبطال

منذ 42 دقيقة

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يضغط على الخطيب لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

باريس ومدن فرنسية تستعد لحظر التجول لمنع تفشي كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لموقعة الوداد

منذ ساعتين

بيراميدز يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

ميتسوبيشي تعلن رفع أسعار سيارتها "إكليبس" للمرة الرابعة في أقل من 4 أشهر

ننشر أسعار أحدث 4 سيارات "ميتسوبيشي" في مصر

"SUV" كلمة السر لعام 2018.. أبرز السيارات التي طرحت لأول مرة في مصر

رسميا.. ميتسوبيشي تكشف عن سيارتها "ASX" موديل 2020 المحدثة

رسميا.. ميتسوبيشي تكشف عن "ASX 2020" بالتحديثات الجديدة (صور)

مزايا وعيوب سيارة متسوبيشي إكليبس كروس 2019

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:33 م

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

10:34 م

الأهلي يتحرك لضم نجم المنتخب

10:31 م

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

09:23 ص

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

11:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي