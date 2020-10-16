شاهد الوحش الياباني.. ميتسوبيشي اكليبس الفيس ليفت الجديدة

نستعرض معكم الجديد دائمًا في عالم السيارات واليوم نتحدث عن الجديد من ميتسوبيشي اكليبس كروس الجديدة كليًا التي تنافس بها الشركة العلامات التجارية الأخرى المنافسة لها من نفس الفئة السعرية والإمكانات والمواصفات ، تعد ميتسوبيشي من أقدم العلامات التجارية في الشرق الأوسط حيث أنها يرجع تاريخها إلى خمسينيات القرن الماضي واستطاعت الشركة أن تثبت نفسها في هذا العالم المليء بالسيارات الرائعة والمتميزة للغاية واليوم تستمر في إبهار مستهلكيها حول العالم بالجديد والمثير دائمًا .





مواصفات اكليبس كروس



أصبحت السيارات متعددة الاستخدامات من أهم أنواع السيارات في الوقت الحالي حيث بلغت نسبة مبيعاتها في العشر سنوات الأخيرة كثر من 60% من أنواع السيارات ، لذا أدركت ميتسو أنها لابد لها ان تدرك هذا الركب السريع تطلق الأيقونة الرائعة لها التي تحمل العديد من الصفات الرائعة والمتميزة للغاية وسنذكرها لكم كالتالي.



تأتي السيارة بمحرك مكون من 6 أسطوانات سعة 1.5 لتر تربو يولد قوة 150 حصان وعزم 250 نيوتن متر .

يتحكم به ناقل حركة مكون من 8سرعات أوتوماتيكي .

تتسارع السيارة من السكون إلى 100 كم /ساعة في 9.3 ثانية .

تبلغ السرعة القصوى لها 300 كم / ساعة .

من المتوقع إطلاق السيارة في بداية نوفمبر المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل التجربة .

ومن المتوقع أن يتم طرحها في الأسواق المحلية مع منتصف نوفمبر المقبل مع الإعلان عن موعد الإطلاق في وقت سابق .

السيارة تحتوي على كافة وسائل الأمان الداخلي من الوسائد الهوائية وأحزمة الأمان الفائقة.

السيارة مزودة بشاشة أمامية وسطي معدة للملس للتحكم في جميع وظائف السيارة .

التصميم الخارجي يتمتع بالانسيابية الفائقة التي تقلل من احتكاك ومقاومة الهواء لها على السرعات العالية.

السيارة كزودة بمصابيح أمامية قوية للغاية لرؤية واضحة في الليالي الحالكة .