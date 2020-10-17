شاهد.. بكاء عمرو محمود ياسين في عزاء والده

السبت 17/أكتوبر/2020 - 12:14 ص
بوابة الفجر
مي مرسي_ تصوير: عبد الحافظ حمدي
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بكى المؤلف عمرو محمود ياسين نجل الفنان محمود ياسين، أثناء إقامة عزاءه بمنطقة الشيخ زايد أمام مسجد الشرطة.

وحضر عدد كبير من نجوم الفن، عزاء الفنان الراحل محمود ياسين.

يذكر أن الفنان محمود ياسين توفى صباح الأربعاء الماضي عن عمر ناهز الـ79 عاما، وأقيمت جنازته صباح الخميس انطلاقا من مستشفى المعادي، وقدم "ياسين" عدد كبير من الأعمال الفنية التي لاقت إعجاب الجمهور وحزن عليه عدد كبير من الفنانين.

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