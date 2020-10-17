شاهد.. أحمد زاهر وآيتن عامر في عزاء الفنان الراحل محمود ياسين (صور)

السبت 17/أكتوبر/2020 - 12:03 ص
بوابة الفجر
مي مرسي_ تصوير: عبد الحافظ حمدي
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وصل الفنان أحمد زاهر، والفنانة آيتن عامر عزاء الفنان محمود ياسين، والذي توفى صباح يوم الأربعاء عن عمر ناهز الـ79 عاما.

وأقيم العزاء بمنطقة الشيخ زايد، أمام مسجد الشرطة وذلك وسط إجرائات احترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الفنان محمود ياسين توفى صباح الأربعاء الماضي عن عمر ناهز الـ79 عاما، وأقيمت جنازته صباح الخميس انطلاقا من مستشفى المعادي، وقدم "ياسين" عدد كبير من الأعمال الفنية التي لاقت إعجاب الجمهور وحزن عليه عدد كبير من الفنانين.
شاهد.. أحمد زاهر وآيتن عامر في عزاء الفنان الراحل محمود ياسين (صور)
شاهد.. أحمد زاهر وآيتن عامر في عزاء الفنان الراحل محمود ياسين (صور)
شاهد.. أحمد زاهر وآيتن عامر في عزاء الفنان الراحل محمود ياسين (صور)
شاهد.. أحمد زاهر وآيتن عامر في عزاء الفنان الراحل محمود ياسين (صور)
شاهد.. أحمد زاهر وآيتن عامر في عزاء الفنان الراحل محمود ياسين (صور)
شاهد.. أحمد زاهر وآيتن عامر في عزاء الفنان الراحل محمود ياسين (صور)

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