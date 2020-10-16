أبرزهم محمد رمضان وإلهام شاهين..حضور كبير لنجوم الفن في عزاء الراحل محمود ياسين (فيديو)

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حضر عدد كبير من نجوم الفن والغناء عزاء الفنان الراحل محمود ياسين، والذي توفى صباح الأربعاء عن عمر ناهز الـ79 عاما.



ومن أبرز الفنانين الذين حضرو عزاء الفنان الراحل محمود ياسين الفنان محمد رمضان وكمال أبو رية ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي وإلهام شاهين وبوسي شلبي ولطيفة وصابرين ورياض الخولي ومحمود حميدة وعبد الرحمن أبو زهرة، وحسن الرداد، وسمير صبري.



يذكر أن الفنان محمود ياسين توفى صباح الأربعاء الماضي عن عمر ناهز الـ79 عاما، وأقيمت جنازته صباح الخميس انطلاقا من مستشفى المعادي، وقدم "ياسين" عدد كبير من الأعمال الفنية التي لاقت إعجاب الجمهور وحزن عليه عدد كبير من الفنانين.