شريف منير ورياض الخولي في عزاء محمود ياسين (صور)

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 11:46 م
بوابة الفجر
مي مرسي_ تصوير: عبد الحافظ حمدي
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حضر الفنان شريف منير والفنان خالد محمود، ورياض الخولي عزاء الفنان الراحل محمود ياسين والذي توفى عن عالمنا صباح يوم الأربعاء عن عمر ناهز الـ79 عاما.

وأقيم عزاء محمود ياسين، أمام مسجد الشرطة، بمنطقة الشيخ زايد وسط إجرائات احترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الفنان محمود ياسين توفى صباح الأربعاء الماضي عن عمر ناهز الـ79 عاما، وأقيمت جنازته صباح الخميس انطلاقا من مستشفى المعادي، وقدم "ياسين" عدد كبير من الأعمال الفنية التي لاقت إعجاب الجمهور وحزن عليه عدد كبير من الفنانين.
شريف منير ورياض الخولي في عزاء محمود ياسين (صور)
شريف منير ورياض الخولي في عزاء محمود ياسين (صور)
شريف منير ورياض الخولي في عزاء محمود ياسين (صور)
شريف منير ورياض الخولي في عزاء محمود ياسين (صور)
شريف منير ورياض الخولي في عزاء محمود ياسين (صور)
شريف منير ورياض الخولي في عزاء محمود ياسين (صور)

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عزاء محمود ياسين رياض الخولى الفجر اخبار الفجر الفني

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