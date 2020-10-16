كمال أبو رية وماجد المصري وسمير صبري في عزاء محمود ياسين (صور)

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وصل الفنان ماجد المصري، والفنان كمال أبو رية وسمير صبري، عزاء الفنان الراحل محمود ياسين،والذي توفى عن عالمنا صباح يوم الأربعاء عن عمر ناهز الـ79 عاما.



وأقيم عزاء الفنان الراحل محمود ياسين، بمنطقة الشيخ زايد، أمام مسجد الشرطة وسط إجرائات إحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.



يذكر أن الفنان محمود ياسين توفى صباح الأربعاء الماضي عن عمر ناهز الـ79 عاما، وأقيمت جنازته صباح الخميس انطلاقا من مستشفى المعادي، وقدم "ياسين" عدد كبير من الأعمال الفنية التي لاقت إعجاب الجمهور وحزن عليه عدد كبير من الفنانين.