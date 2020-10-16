بعد تعيينها بمجلس الشيوخ.. سميرة عبدالعزيز: "نفسي السيسي يدعم الفن زي ما بيدعم رغيف العيش" (فيديو)

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كشفت الفنانة سميرة عبدالعزيز، تفاصيل تعيينها عضوا بمجلس الشيوخ، مشيرة إلى أنها تلقت اتصالا يخبرها أن الرئيس السيسي عينها بمجلس الشيوخ، مضيفة: "بعتولي لوكيشن مكان وطالبوا مني أكون هناك الساعة 5".



وأشارت "عبدالعزيز"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، غلى أنها استغرقت 3 أيام في تحضير الأوراق المطلوبة، مضيفة أنها كانت سعيدة جدا بإختيار الرئيس السيسي، وتعتبره تكريم لمسيرتها الفنية، معلقة: "ده فضل من ربنا".



وأضافت انها ليست بعيدة عن المجال السياسي، وتعرف كافة التفاصيل عن الوضع في مصر، ولكن قضيتها الأساسية ستكون دعم الفن المحترم الراقي لطرد الفن الردىء، متابعة: "انا نفسي الرئيس السيسي يدعم الفن الجيد زي ما بيدعم رغيف العيش"، موضحة أن رغيف الخبز يغذي المعدة، والفن الجيد يبني العقل.

