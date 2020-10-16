بعد تعيينها بمجلس الشيوخ.. سميرة عبدالعزيز: "نفسي السيسي يدعم الفن زي ما بيدعم رغيف العيش" (فيديو)
الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 10:23 م
هدى عبدالرازق
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كشفت الفنانة سميرة عبدالعزيز، تفاصيل تعيينها عضوا بمجلس الشيوخ، مشيرة إلى أنها تلقت اتصالا يخبرها أن الرئيس السيسي عينها بمجلس الشيوخ، مضيفة: "بعتولي لوكيشن مكان وطالبوا مني أكون هناك الساعة 5".
وأشارت "عبدالعزيز"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، غلى أنها استغرقت 3 أيام في تحضير الأوراق المطلوبة، مضيفة أنها كانت سعيدة جدا بإختيار الرئيس السيسي، وتعتبره تكريم لمسيرتها الفنية، معلقة: "ده فضل من ربنا".
وأضافت انها ليست بعيدة عن المجال السياسي، وتعرف كافة التفاصيل عن الوضع في مصر، ولكن قضيتها الأساسية ستكون دعم الفن المحترم الراقي لطرد الفن الردىء، متابعة: "انا نفسي الرئيس السيسي يدعم الفن الجيد زي ما بيدعم رغيف العيش"، موضحة أن رغيف الخبز يغذي المعدة، والفن الجيد يبني العقل.
وأشارت "عبدالعزيز"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، غلى أنها استغرقت 3 أيام في تحضير الأوراق المطلوبة، مضيفة أنها كانت سعيدة جدا بإختيار الرئيس السيسي، وتعتبره تكريم لمسيرتها الفنية، معلقة: "ده فضل من ربنا".
وأضافت انها ليست بعيدة عن المجال السياسي، وتعرف كافة التفاصيل عن الوضع في مصر، ولكن قضيتها الأساسية ستكون دعم الفن المحترم الراقي لطرد الفن الردىء، متابعة: "انا نفسي الرئيس السيسي يدعم الفن الجيد زي ما بيدعم رغيف العيش"، موضحة أن رغيف الخبز يغذي المعدة، والفن الجيد يبني العقل.