لطيفة وأحمد بدير وكريم فهمي من عزاء الفنان محمود ياسين (صور)

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 10:18 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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وصلت المطربة لطيفة، والفنان أحمد بدير وكريم فهمي عزاء الفنان الراحل محمود ياسين، والذي توفى صباح يوم الأربعاء عن همر ناهز الـ79 عاما.

وأقيم عزاء الفنان محمود ياسين، أمام مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد وذلك وسط إجرائات إحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الفنان محمود ياسين توفى صباح الأربعاء الماضي عن عمر ناهز الـ79 عاما، وأقيمت جنازته صباح الخميس انطلاقا من مستشفى المعادي، وقدم "ياسين" عدد كبير من الأعمال الفنية التي لاقت إعجاب الجمهور وحزن عليه عدد كبير من الفنانين.
لطيفة وأحمد بدير وكريم فهمي من عزاء الفنان محمود ياسين (صور)
لطيفة وأحمد بدير وكريم فهمي من عزاء الفنان محمود ياسين (صور)
لطيفة وأحمد بدير وكريم فهمي من عزاء الفنان محمود ياسين (صور)
لطيفة وأحمد بدير وكريم فهمي من عزاء الفنان محمود ياسين (صور)
لطيفة وأحمد بدير وكريم فهمي من عزاء الفنان محمود ياسين (صور)
لطيفة وأحمد بدير وكريم فهمي من عزاء الفنان محمود ياسين (صور)

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