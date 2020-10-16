وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

آخر تطورات فيروس كورونا..





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 91 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98011 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 118 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 105033 حالة من ضمنهم 98011 حالة تم شفاؤها، و6088 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه تم إعداد مادة تعليمية للطلاب في حالة الإغلاق الكامل إذا حدثت تطورات لأزمة فيروس كورونا، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية مع بداية العام الدراسي الجديد.وقال "شوقي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة إنه سيتم الإعلان عن تردد القنوات التلفزيونية مع بداية الدراسة.وأضاف "هناك قنوات تلفزيونية من رابعة ابتدائي للتعليم الإعدادي وستكون مصدر التدريس الرئيسي للطلبة الغير متوفر خدمة الإنترنت لديهم، وفي حالة الإغلاق والاضطرار إلى عدم الذهاب للمدرسة سيضاف قناتين تباعًا خاصة بالتعليم الثانوي والتعليم الفني".وأشار إلى أن هناك عدة منصات الكترونية منها منصة المكتبة الرقمية والتي تم تحديثها بصورة كبيرة، وهناك منصات "اسأل المعلم" ومنصة ذاكر ومنصة ثانوي، مستطردًا "كل طالب سيكون عنده الخدمة التعليمية سواء عنده الانترنت او معندوش".