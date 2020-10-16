درة وحنان مطاوع وعمرو الليثي في عزاء محمود ياسين (صور)

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 10:16 م
بوابة الفجر
مي مرسي_ تصوير: عبد الحافظ حمدي
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وصل الإعلامي عمرو الليثي، والفنانة حنان مطاوع ودرة عزاء الفنان محمود ياسين، والذي توفى صباح يوم الأربعاء عن عمر ناهز الـ79 عاما.

وأقيم عزاء الفنان الراحل محمود ياسين أمام مسجد الشرطة، بمنطقة الشيخ زايد وسط إجرائات احترازية نظرا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الفنان محمود ياسين توفى صباح الأربعاء الماضي عن عمر ناهز الـ79 عاما، وأقيمت جنازته صباح الخميس انطلاقا من مستشفى المعادي، وقدم "ياسين" عدد كبير من الأعمال الفنية التي لاقت إعجاب الجمهور وحزن عليه عدد كبير من الفنانين.
درة وحنان مطاوع وعمرو الليثي في عزاء محمود ياسين (صور)
درة وحنان مطاوع وعمرو الليثي في عزاء محمود ياسين (صور)
درة وحنان مطاوع وعمرو الليثي في عزاء محمود ياسين (صور)
درة وحنان مطاوع وعمرو الليثي في عزاء محمود ياسين (صور)
درة وحنان مطاوع وعمرو الليثي في عزاء محمود ياسين (صور)
درة وحنان مطاوع وعمرو الليثي في عزاء محمود ياسين (صور)
درة وحنان مطاوع وعمرو الليثي في عزاء محمود ياسين (صور)
درة وحنان مطاوع وعمرو الليثي في عزاء محمود ياسين (صور)

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