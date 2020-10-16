وفق إجرائات احترازية..إقامة عزاء الفنان الراحل محمود ياسين بحضور نجوم الفن (فيديو)

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حضر عدد كبير من الفنانات عزاء الفنان الراحل محمود ياسين والذي توفى صباح يوم الأربعاء الماضي عن عمر ناهز الـ79 عاما.



وجاء ذلك طبقا لإجرائات احترازية ضد فيروس كورونا المستجد، حيث حرص الفنانين على ارتداء الكمامات والتعقيم من قبل أحد الأشخاص بين الحين والآخر.



وأقيم عزاء الفنان محمود ياسين، أمام مسجد الشرطة، بمنطقة الشيخ زايد.



يذكر أن الفنان محمود ياسين توفى صباح الأربعاء الماضي عن عمر ناهز الـ79 عاما، وأقيمت جنازته صباح الخميس انطلاقا من مستشفى المعادي، وقدم "ياسين" عدد كبير من الأعمال الفنية التي لاقت إعجاب الجمهور وحزن عليه عدد كبير من الفنانين.