السودان توقع 10 اتفاقيات للتنقيب عن الذهب

أعلنت دولة السودان توقيع 10 اتفاقيات لتنقيب عن الذهب في العديد من المناطق بها، حيث حظيت 6 شركات سودانية بامتياز، منها شركتان تابعتان للقطاع الخاص.

وأوضح وزير الطاقة السوداني أن وزارته لديها سياسة في تطوير قطاع التعدين وضبط الشركات ومراقبتها، كاشفا عن عطاء دولي للإعلان عن مربعات امتياز جديدة، وطرح 16 مربعا للتوقيع مع 8 شركات أخرى.

وأكد سليمان عبد الرحمن المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، على وجود 130 شركة قدمت للاستكشاف، حيث أكملت 32 منها فقط أوراقها، مشيرا إلى حصول الشركات الجديدة على مربعات امتياز، وأن جملة المساحات الصالحة للتعدين بالبلاد تصل مليون وثمانمائة ألف كيلومتر.

ورحب بالشركات الوطنية التي وقعت، وشركة صينية كبري “وانبو”، وقال إن الشركات عليها التزامات ولها حقوق في الاستثمار، من دون غالب أو مغلوب.