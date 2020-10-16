صلاح عبد الله وسميرة عبد العزيز من عزاء محمود ياسين (صور)

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 10:08 م
بوابة الفجر
مي مرسي_ تصوير: عبد الحافظ حمدي
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حضر الفنان صلاح عبد الله والفنانة سميرة عبد العزيز عزاء الفنان الراحل محمود ياسين والذي رحل عن عالمنا يوم الأربعاء عن عمر ناهز الـ79 عاما.

وأقيم العزاء أمام مسجد الشرطة، بمنطقة الشيخ زايد بحضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء زتم تطبيق الإجرائات الإحترازية من ارتداء الكمامة منعا من تفشي فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الفنان محمود ياسين توفى صباح الأربعاء الماضي عن عمر ناهز الـ79 عاما، وأقيمت جنازته صباح الخميس انطلاقا من مستشفى المعادي، وقدم "ياسين" عدد كبير من الأعمال الفنية التي لاقت إعجاب الجمهور وحزن عليه عدد كبير من الفنانين.
صلاح عبد الله وسميرة عبد العزيز من عزاء محمود ياسين (صور)
صلاح عبد الله وسميرة عبد العزيز من عزاء محمود ياسين (صور)
صلاح عبد الله وسميرة عبد العزيز من عزاء محمود ياسين (صور)
صلاح عبد الله وسميرة عبد العزيز من عزاء محمود ياسين (صور)
صلاح عبد الله وسميرة عبد العزيز من عزاء محمود ياسين (صور)
صلاح عبد الله وسميرة عبد العزيز من عزاء محمود ياسين (صور)

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