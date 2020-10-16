الشرنوبي ونهال عنبر وأحمد آدم في عزاء الفنان الراحل محمود ياسين (صور)

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 10:07 م
بوابة الفجر
مي مرسي_ تصوير: عبد الحافظ حمدي
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وصلت الفنانة نهال عنبر وأحمد آدم ومحمد الشرنوبي عزاء الفنان الراحل محمود ياسين والذي رحل عن عالمنا يوم الأربعاء الماضي عن عمر ناهز الـ79 عاما.

وأقيم عزاء الفنان الراحل محمود ياسين اليوم الأربعاء أمام مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد بحضور عدد كبير من الفنانين وسط إجرائات احترازية خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الفنان محمود ياسين توفى صباح الأربعاء الماضي عن عمر ناهز الـ79 عاما، وأقيمت جنازته صباح الخميس انطلاقا من مستشفى المعادي، وقدم "ياسين" عدد كبير من الأعمال الفنية التي لاقت إعجاب الجمهور وحزن عليه عدد كبير من الفنانين.
الشرنوبي ونهال عنبر وأحمد آدم في عزاء الفنان الراحل محمود ياسين (صور)
الشرنوبي ونهال عنبر وأحمد آدم في عزاء الفنان الراحل محمود ياسين (صور)
الشرنوبي ونهال عنبر وأحمد آدم في عزاء الفنان الراحل محمود ياسين (صور)
الشرنوبي ونهال عنبر وأحمد آدم في عزاء الفنان الراحل محمود ياسين (صور)
الشرنوبي ونهال عنبر وأحمد آدم في عزاء الفنان الراحل محمود ياسين (صور)
الشرنوبي ونهال عنبر وأحمد آدم في عزاء الفنان الراحل محمود ياسين (صور)

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