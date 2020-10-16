هاني شاكر وعلي الحجار في عزاء محمود ياسين

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:37 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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وصل منذ قليل النجم هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية والفنان علي الحجار عزاء النجم الراحل محمود ياسين وقاموا بتقديم واجب التعازي للفنانة شهيرة والفنان عمرو محمود ياسين والفنان محمد رياض.


واستقبل الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين عزاء والده الفنان الراحل محمود ياسين في منطقة الشيخ زايد والذى توفى أول أمس عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وشيع جنازة الفنان الراحل محمود ياسين أمس من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بأكتوبر، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بطريق الفيوم .

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