رسالة مؤثرة من وليد أزارو بعد الرحيل عن الأهلي والانتقال إلى الاتفاق السعودي





وجه المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي السابق، والمنتقل حديثا لصفوف الاتفاق السعودي رسالة إلى مسؤولي النادي الأهلي بعدما انضم رسميا للنادي السعودي.





وكتب أزارو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل "انستجرام" :"اود ان اتقدم بخالص الشكر لمسئولي النادي الأهلي و اللاعبين وجماهير النادي العظيمة علي كل الحب والتقدير الذي شاهدته منذ أنضمامي للنادي منذ ٣ مواسم".





وأضاف :"نجحنا فيهم بمساعده زملائي في الحصول علي ٣ بطولات دوري وكأس السوبر المصري".





وتابع :"كما نلت شرف الحصول علي لقب هداف الدوري المصري .. دائما ما سيظل جمهور الأهلي ودعمه لي في وجداني".











