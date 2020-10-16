رسالة مؤثرة من وليد أزارو بعد الرحيل عن الأهلي والانتقال إلى الاتفاق السعودي

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:29 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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وجه المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي السابق، والمنتقل حديثا لصفوف الاتفاق السعودي رسالة إلى مسؤولي النادي الأهلي بعدما انضم رسميا للنادي السعودي.

وكتب أزارو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل "انستجرام" :"اود ان اتقدم بخالص الشكر لمسئولي النادي الأهلي و اللاعبين وجماهير النادي العظيمة علي كل الحب والتقدير الذي شاهدته منذ أنضمامي للنادي منذ ٣ مواسم".

وأضاف :"نجحنا فيهم بمساعده زملائي في الحصول علي ٣ بطولات دوري وكأس السوبر المصري".

وتابع :"كما نلت شرف الحصول علي لقب هداف الدوري المصري .. دائما ما سيظل جمهور الأهلي ودعمه لي في وجداني".



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