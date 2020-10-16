شاهد.. الداخلية تهدي حقائب مدرسية بمشتملاتها للطلاب بالمناطق الأكثر احتياجا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:27 م
هدى عبدالرازق
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أطلقت وزارة الداخلية مبادرة لإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها للطلبة بالمناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، تفعيلا للمبادرات الانسانية والاجتماعية، وانطلاقًا من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، واستمرارًا لمبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب بدء العام الدراسى.

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وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الرسائل التي أدلت بها وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بشأن العام الدراسي الجديد:

- قصة طه حسين لطلاب الصف الثالث الثانوي والقصة المقررة فى اللغة العربية للصفين الأول والثانى الثانوى للاطلاع فقط.

- الامتحانات الالكترونية بكافة المراحل الدراسية في المدارس لن تستخدم أسئلة مقالية تستوجب استخدام القلم.

- لا صحة لإجراء امتحانات الدبلومات الفنية إلكترونيًا خلال العام الدراسى 2020-2021، فنظام الامتحانات لكافة طلاب الدبلومات الفنية سيعقد هذا العام ورقيًا كما هو دون تغيير، ولا رسوم على دخول الامتحانات للطلاب الراسبين بالتعليم العام والفني خلال العام الدراسي الجديد.

- الدارسة بالجامعات فى موعدها المُعلن عنه وفقًا للخريطة الزمنية للعام الجامعي 2020 2021، والمُقرر أن يبدأ غدا السبت.

- لا تراجع عن تطبيق نظام "التعليم الهجين" بالجامعات، حيث يعتمد النظام على الدمج بين الحضور المباشر واستخدام المنصات الإلكترونية، مع إتاحة الفرصة لكل جامعة لتحديد نسب وأيام الحضور للكليات العملية والنظرية بناءً على خطتها الاستيعابية.

- عملية الدخول لأي جامعة على مستوى الجمهورية تتم بشكل طبيعي دون فرض أي رسوم على الطلاب.

- جرى تقسيم الطلاب بالجامعات إلى مجموعات صغيرة وزيادة عدد ساعات اليوم الدراسي، لكي ينتهي في الساعة السادسة، بدلًا من الساعة الثالثة عصرًا.

- اختلاف طبيعة الدراسة في الكليات النظرية والعملية، سيؤدي إلى اختلاف طبيعة تدريس الجزء الإلكتروني، مقابل الجزء المرتبط بالحضور، حيث أن الكليات ذات الطبيعة العملية، مثل الهندسة والعلوم ستكون في حاجة إلى تواجد الطالب، بعدد ساعات وأيام أكبر، في ظل مراعاة نفس الاشتراطات من التباعد.

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