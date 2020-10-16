محمد موسى يناشد المسئولين: مياه الصرف الصحي تهدد أهالي قرية الصعايدة بالفيوم

محمد موسى يناشد المسئولين: مياه الصرف الصحي تهدد أهالي قرية الصعايدة بالفيوم
الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:17 م
أمنية فوزي
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عرض الإعلامي محمد موسى، استغاثة أهالى قرية الصعايدة بمركز إطسا، بمحافظة الفيوم، من غرق منازلهم والشوارع بمياه الصرف الصحى مما أدى إلى عدم السير والمرور بالطرق المختلفة.
وقال "موسى" خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، إن القرية مدرجة ضمن القرى التي تم وضعها وتحديد ميزانيها لإنشاء الصرف الصحي قبل 4 سنوات لكن المحافظة لم تحرك ساكنا لتنفيذ المشروع، وكأنه في حالة من اللامبالاة والإهمال المتعمد من قبل المسئولين في المركز.
وتابع: دخول الصرف الصحي القرية سيحمي حياة آلاف المواطنين قبل وقوع الكارثة وإنهيار المنازل فوق رؤوس المواطنين، وانتشار الأمراض والأوبئة.
وناشد "موسى" الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، ورئيس مركز ومدينة إطسا، خالد فراج، بضرورة الاستجابة لاستغاثة المواطنين وانتشالهم من الأوبئة والأمراض التي تهدد حياتهم.
وقال "موسى" خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، إن القرية مدرجة ضمن القرى التي تم وضعها وتحديد ميزانيها لإنشاء الصرف الصحي قبل 4 سنوات لكن المحافظة لم تحرك ساكنا لتنفيذ المشروع، وكأنه في حالة من اللامبالاة والإهمال المتعمد من قبل المسئولين في المركز.
وتابع: دخول الصرف الصحي القرية سيحمي حياة آلاف المواطنين قبل وقوع الكارثة وإنهيار المنازل فوق رؤوس المواطنين، وانتشار الأمراض والأوبئة.
وناشد "موسى" الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، ورئيس مركز ومدينة إطسا، خالد فراج، بضرورة الاستجابة لاستغاثة المواطنين وانتشالهم من الأوبئة والأمراض التي تهدد حياتهم.
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