محمد موسى يناشد المسئولين: مياه الصرف الصحي تهدد أهالي قرية الصعايدة بالفيوم

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:17 م
الإعلامي محمد موسى
الإعلامي محمد موسى
أمنية فوزي
Advertisements
عرض الإعلامي محمد موسى، استغاثة أهالى قرية الصعايدة بمركز إطسا، بمحافظة الفيوم، من غرق منازلهم والشوارع بمياه الصرف الصحى مما أدى إلى عدم السير والمرور بالطرق المختلفة.

وقال "موسى" خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، إن القرية مدرجة ضمن القرى التي تم وضعها وتحديد ميزانيها لإنشاء الصرف الصحي قبل 4 سنوات لكن المحافظة لم تحرك ساكنا لتنفيذ المشروع، وكأنه في حالة من اللامبالاة والإهمال المتعمد من قبل المسئولين في المركز.

وتابع: دخول الصرف الصحي القرية سيحمي حياة آلاف المواطنين قبل وقوع الكارثة وإنهيار المنازل فوق رؤوس المواطنين، وانتشار الأمراض والأوبئة.

وناشد "موسى" الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، ورئيس مركز ومدينة إطسا، خالد فراج، بضرورة الاستجابة لاستغاثة المواطنين وانتشالهم من الأوبئة والأمراض التي تهدد حياتهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قرية الصعايدة الفيوم الصرف الصحي الإعلامي محمد موسى الأهالي

أخبار تهمك

موسيماني يضغط على الخطيب لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يُعدل عقد نجمه من أجل تمديده

منذ حوالي 6 ساعات

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يحسم مصير هذا الثلاثي في الأهلي

منذ 34 دقيقة

الأهلي يتفق مع لاعبه على التجديد

منذ ساعتين و 12 دقيقة

ضربة موجعة للأهلي قبل موقعة الوداد البيضاوي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 21 ساعة

بيراميدز يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

أمطار مصحوبة بأتربة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

نقل فرجاني ساسي للمستشفي في المغرب بعد نتيجة فيروس بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

رجال أعمال تطلب من الأهلي المساهمة في صفقة القرن والأحمر يؤجل الملف

منذ حوالي 6 ساعات

الإسماعيلي يقترب من خطف هدف الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي".. تفاصيل صادمة بشأن إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

منذ ساعة و 24 دقيقة

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

إشراف قنفود تفجر مفاجأة مدوية عن فرجاني ساسي في المغرب

منذ 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

محافظ الفيوم يلتقي أهالي منية الحيط بإطسا لمناقشة مشاكل القرية

ناقوس الخطر يدق على "العزيزية" بالفيوم.. الوحدة الصحية "خرابة" تهدد حياة المواطنين (صور)

الصرف الصحي يغرق قرية سيحم بالغربية.. والمسئولين في غفلة

محافظ الفيوم يلتقي عدداً من أهالى قرية الوابور الجديدة لبحث مشكلات ومطالب المواطنين

أهالي قرية "سرسنا" بمركز طامية يناقشون مع محافظ الفيوم مشاكل القرية

محافظ الفيوم يلتقي عددا من أهالي قرية بـ إطسا لبحث مشكلاتهم ومطالبهم (صور)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 ص

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

11:04 ص

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

09:31 ص

بيراميدز يحصل على توقيع صفقة الموسم

05:01 م

موسيماني يضغط على الخطيب لحسم الصفقة الكبرى

05:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي