محمد موسى يناشد المسئولين: مياه الصرف الصحي تهدد أهالي قرية الصعايدة بالفيوم

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عرض الإعلامي محمد موسى، استغاثة أهالى قرية الصعايدة بمركز إطسا، بمحافظة الفيوم، من غرق منازلهم والشوارع بمياه الصرف الصحى مما أدى إلى عدم السير والمرور بالطرق المختلفة.



وقال "موسى" خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، إن القرية مدرجة ضمن القرى التي تم وضعها وتحديد ميزانيها لإنشاء الصرف الصحي قبل 4 سنوات لكن المحافظة لم تحرك ساكنا لتنفيذ المشروع، وكأنه في حالة من اللامبالاة والإهمال المتعمد من قبل المسئولين في المركز.



وتابع: دخول الصرف الصحي القرية سيحمي حياة آلاف المواطنين قبل وقوع الكارثة وإنهيار المنازل فوق رؤوس المواطنين، وانتشار الأمراض والأوبئة.



وناشد "موسى" الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، ورئيس مركز ومدينة إطسا، خالد فراج، بضرورة الاستجابة لاستغاثة المواطنين وانتشالهم من الأوبئة والأمراض التي تهدد حياتهم.

