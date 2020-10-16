صدمة لريال مدريد قبل مواجهة برشلونة في كلاسيكو الأرض

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه هناك تطورات جديدة بشأن إمكانية لحاق البلحيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباني بمباراة كلاسيكو الأرض أمام برشلونة يوم 24 أكتوبر الحالي.





وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن إيدين هازارد لن يكون جاهزاً بنسبة 100% لمواجهة برشلونة ولذلك فإن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد لن يخاطر به.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن فكرة المدير الفني الفرنسي هي أن يستعيد هازارد ثقته بنفسه والروح المعنوية واللياقة البدنية حتى لا يتعرض لإنتكاسة أخرى.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد قادش سيواجه يوم الأحد المقبل وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني ثم سيواجه شاختار دونيستك الأوكراني في بطولة دوري أبطال أوروبا يوم 21 أكتوبر الحالي وبعدها سيحل ضيفاً على غريمه التقليدي برشلونة.











