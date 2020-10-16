صدمة لريال مدريد قبل مواجهة برشلونة في كلاسيكو الأرض

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه هناك تطورات جديدة بشأن إمكانية لحاق البلحيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباني بمباراة كلاسيكو الأرض أمام برشلونة يوم 24 أكتوبر الحالي.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن إيدين هازارد لن يكون جاهزاً بنسبة 100% لمواجهة برشلونة ولذلك فإن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد لن يخاطر به.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن فكرة المدير الفني الفرنسي هي أن يستعيد هازارد ثقته بنفسه والروح المعنوية واللياقة البدنية حتى لا يتعرض لإنتكاسة أخرى.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد قادش سيواجه يوم الأحد المقبل وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني ثم سيواجه شاختار دونيستك الأوكراني في بطولة دوري أبطال أوروبا يوم 21 أكتوبر الحالي وبعدها سيحل ضيفاً على غريمه التقليدي برشلونة.



أخبار تهمك

خاص لـ "الفجر الرياضي".. تفاصيل صادمة بشأن إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

منذ ساعة و 20 دقيقة

موسيماني يحسم مصير هذا الثلاثي في الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 20 ساعة

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

نقل فرجاني ساسي للمستشفي في المغرب بعد نتيجة فيروس بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتفق مع لاعبه على التجديد

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ حوالي 9 ساعات

إشراف قنفود تفجر مفاجأة مدوية عن فرجاني ساسي في المغرب

منذ نصف ساعة

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يضغط على الخطيب لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

الإسماعيلي يقترب من خطف هدف الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

رجال أعمال تطلب من الأهلي المساهمة في صفقة القرن والأحمر يؤجل الملف

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يُعدل عقد نجمه من أجل تمديده

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار مصحوبة بأتربة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

ضربة موجعة للأهلي قبل موقعة الوداد البيضاوي

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 ص

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

11:04 ص

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

09:31 ص

بيراميدز يحصل على توقيع صفقة الموسم

05:01 م

موسيماني يضغط على الخطيب لحسم الصفقة الكبرى

05:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي