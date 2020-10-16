موسيماني يحسم مصير هذا الثلاثي في الأهلي

حسم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف 3 لاعبين معارين من العودة خلال الفترة المقبلة.





وطلب موسيماني عودة كل من أكرم توفيق وناصر ماهر وعمار حمدي، ثلاثي الأهلي المعار بداية الموسم المقبل.





ويمتلك الأهلي العديد من اللاعبين المعارين في بطولة الدوري المصري، ومنح الأهلي ملف المعارين والصفقات لموسيماني من أجل حسم موقفهم خلال الفترة المقبلة.





واستقر موسيماني على عودة هذا الثلاثي المذكور أعلاه خلال الفترة المقبلة، وسيتم حسم باقي الاسماء بعد الانتهاء من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





ويلتقي الأهلي أمام نظيره الوداد المغربي، مساء غدًا السبت، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من عمر بطولة دوري أبطال إفريقيا.



