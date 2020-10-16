باتشيكو يستقر على بديل ساسي أمام الرجاء

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 07:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استقر الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو، على بديل التونسي فرجاني ساسي، نجم وسط الفريق، خلال  مواجهة الرجاء المغربي، بعد غدا الأحد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واستبعد باتشيكو بشكل نهائي، ساسي من مواجهة الرجاء، المقررة يوم الأحد المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا،حتى وإن جاءت المسحة الثانية المتعلقة بفيروس كورونا "سلبية".

وأنضم فرجاني ساسي،  لبعثة الزمالك في المغرب مساء أمس، ليخضع لمسحة كورونا أثبتت إيجابيتها، قبل أن يعلن مسئولو الزمالك خضوع اللاعب لمسحة ثانية، وفقا لبروتوكول الاتحاد الأفريقي الكاف.

وقرر باتشيكو الدفع بأحمد سيد زيزو  كبديل لفرجاني الذي لن ينضم لقائمة المباراة، حتى وإن ثبت سلامته من كورونا، وذلك بسبب غيابه عن تدريبات الفريق منذ فترة

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