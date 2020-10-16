ناهد السباعي تبرز جمالها في آخر ظهور لها

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:51 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
شاركت الفنانة ناهد السباعي، صورة من أحدث جلسات تصوير لها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "السباعي" في الصورة بإطلالة متألقة داخل سيارتها حيث ارتدت فستان أبيض قصير وكاب نفس اللون وكتبت تعليقا قائله: "
الطريق موجود، سيكون دائمًا هناك، عليك فقط أن تقرر متى تأخذها - كريس همفري... أنا حقًا ممتن لكل من صنع هذه الصورة الرائعة".

وتشارك ناهد البساعي في فيلم "ماكو" مع عدد من الفنانين منهم سارة الشامي، عمرو وهبة، محمد مهران، خالد أنور، بسمة، فريال يوسف.

ناهد السباعي تبرز جمالها في آخر ظهور لها
ناهد السباعي تبرز جمالها في آخر ظهور لها

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ناهد السباعي الفجر اخبار الفجر الفني أبي

أخبار تهمك

الإسماعيلي يقترب من خطف هدف الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يضغط على الخطيب لحسم الصفقة الكبرى

منذ ساعة و نصف

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- مصر تستصيف نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 19 ساعة

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يُعدل عقد نجمه من أجل تمديده

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل موقعة الوداد البيضاوي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتفق مع لاعبه على التجديد

منذ 36 دقيقة

نجم الأهلي يخرج من حسابات موسيماني قبل مواجهة الوداد

منذ ساعة

رجال أعمال تطلب من الأهلي المساهمة في صفقة القرن والأحمر يؤجل الملف

منذ حوالي 4 ساعات

أمطار مصحوبة بأتربة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ ساعة الا ربع

خاص لـ "الفجر الرياضي".. باسم مرسي يكشف حقيقة رحيله عن الإنتاج الحربي

منذ ساعة

بيراميدز يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

نقل فرجاني ساسي للمستشفي في المغرب بعد نتيجة فيروس بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. منة فضالي تنشر صورة مع شقيقتها

بفستان أبيض شفاف.. منة فضالى تروج لمسلسل "قيد عائلى٢"

منة فضالي تتعاقد على بطولة مسلسل "جوارح الغربان"

اليوغا.. ناهد السباعي تمارس تمارين رياضية شاقة

ناهد السباعي تغازل جمهورها بملابس السباحة

سارة الشامي تشارك جمهورها بصورة جديدة من كواليس فيلمها الجديد "ماكو"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 ص

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

أمطار مصحوبة بأتربة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

06:13 م

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

11:04 ص

بيراميدز يحصل على توقيع صفقة الموسم

05:01 م

موسيماني يضغط على الخطيب لحسم الصفقة الكبرى

05:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي