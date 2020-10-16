ناهد السباعي تبرز جمالها في آخر ظهور لها

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شاركت الفنانة ناهد السباعي، صورة من أحدث جلسات تصوير لها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "السباعي" في الصورة بإطلالة متألقة داخل سيارتها حيث ارتدت فستان أبيض قصير وكاب نفس اللون وكتبت تعليقا قائله: "

الطريق موجود، سيكون دائمًا هناك، عليك فقط أن تقرر متى تأخذها - كريس همفري... أنا حقًا ممتن لكل من صنع هذه الصورة الرائعة".



وتشارك ناهد البساعي في فيلم "ماكو" مع عدد من الفنانين منهم سارة الشامي، عمرو وهبة، محمد مهران، خالد أنور، بسمة، فريال يوسف.



