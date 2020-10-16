زيدان في ورطة قبل مواجهة قادش في الدوري الإسباني

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 05:32 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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ذكرت العديد من التقارير الصحفية أن  زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، يعاني بشكل كبير بسبب إصابة داني كارفاخال وألفارو أودريوزولا.

وقالت صحيفة "ماركا"، فإن كل المؤشرات تؤكد أن ناتشو الذي شغل مركز الظهير الأيمن بشكل استثنائي أمام ليفانتي، سيشارك مجددًا أمام قادش غدًا السبت.

وتابعت الصحيفة  أن ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، قدم حلًا آخر لزيدان، بعد أن دفع بفيرلاند ميندي كظهير أيمن خلال التوقف الدولي الأخير، وقدم ميندي  هذا الدور بشكل رائع مع فرنسا، كما أنه صنع هدفًا لزميله أنطوان جريزمان.

وأضافت الصحيفة إن زيدان سبق أن راهن على ميندي أيضًا كظهير أيمن لمرة وحيدة في الموسم الماضي ضد آيبار.

ومن المتوقع  أن يبدأ  مارسيلو أمام قادش كظهير أيسر، بينما سيحصل ميندي على راحة، ليمنح زيدان حل مشكلة الظهير الأيمن في انطلاق دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ثم موقعة الكلاسيكو أمام برشلونة.

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قادش زيدان ريال مدريد انتي الدوري الإسباني

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