زيدان في ورطة قبل مواجهة قادش في الدوري الإسباني

ذكرت العديد من التقارير الصحفية أن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، يعاني بشكل كبير بسبب إصابة داني كارفاخال وألفارو أودريوزولا.





وقالت صحيفة "ماركا"، فإن كل المؤشرات تؤكد أن ناتشو الذي شغل مركز الظهير الأيمن بشكل استثنائي أمام ليفانتي، سيشارك مجددًا أمام قادش غدًا السبت.





وتابعت الصحيفة أن ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، قدم حلًا آخر لزيدان، بعد أن دفع بفيرلاند ميندي كظهير أيمن خلال التوقف الدولي الأخير، وقدم ميندي هذا الدور بشكل رائع مع فرنسا، كما أنه صنع هدفًا لزميله أنطوان جريزمان.





وأضافت الصحيفة إن زيدان سبق أن راهن على ميندي أيضًا كظهير أيمن لمرة وحيدة في الموسم الماضي ضد آيبار.



