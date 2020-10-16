بيراميدز يحصل على توقيع صفقة الموسم

اقترب محمد إبراهيم لاعب نادي مصر المقاصة الحالي والزمالك السابق، من الانتقال إلى صفوف نادي بيراميدز خلال الفترة المقبلة.





وكان مسؤولي مصر المقاصة قد أعلنوا في وقت سابق عن تلقى محمد إبراهيم العديد من العروض، منها الاتفاق السعودي وأحد الأندية الإماراتية، بالإضافة إلى الأهلي والذي كان قريب من ضم اللاعب قبل الانسحاب من الصفقة بناء على رغبة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.





كما أبلغ محمد إبراهيم مسؤولي مصر المقاصة بأنه لا يرغب في الرحيل إلى أندية الخليج، مما يسهل انتقاله إلى بيراميدز بشكل نهائي.





وأشارت تقارير صحفية، أن بيراميدز حصل بالفعل على توقيع محمد إبراهيم، حيث يتبقي فقط الإتفاق النهائي مع مسؤولي مصر المقاصة على المقابل المادي.





وكانت هناك بعض التقارير التي أشارت إلى، رفض محمد إبراهيم الانتفال إلى الأهلي، أملًا منه في العودة إلى الزمالك.





وقدم إبراهيم مستوى رائع للغاية مع مصر المقاصة، بعد فترة التوقف الطويلة التي شهدتها المسابقة بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، وجذب أنظار العديد من الأندية لضمه خلال الفترة المقبلة.



