وزير الأوقاف: عام ٢٠٢١ هو عام العلم والوعي ودراسة المقاصد الشرعية

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 05:03 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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عقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، لقاءً بقيادات الدعوة بديوان عام محافظة السويس اليوم الجمعة بحضور اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة، والعميد إيهاب حسن مساعد سكرتير عام المحافظة، الشيخ ماجد راضي مدير مديرية أوقاف السويس، وعدد من القيادات الدعوية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، وبمراعاة الضوابط والإجراءات الوقائية.


وفي بداية اللقاء أشاد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بجهود وزير الأوقاف في تجديد الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم الخاطئة، مثمنًا الدور الذى يقدمه معاليه لنشر الفكر الوسطي المستنير، وما تشهده الساحة الدعوية من أداء متميز لأئمة الأوقاف.

وفي كلمته قدم وزير الأوقاف التهنئة لمحافظ السويس في ذكرى العيد القومي للمحافظة، مؤكدًا أن الجيش المصري والشرطة هما من عمق هذا الشعب وهو ما تجلى في المواقف الباسلة لرجال الجيش والشرطة وأهالي السويس الذين شكلوا ملحمة وطنية تدعو للفخر والعزة، متمنيًا للمحافظة مزيدًا من الرقي والازدهار.

كما بين أن عام ٢٠٢١ م بالأوقاف هو عام العلم والوعي ودراسة المقاصد الشرعية، حيث يتم التوسع في البرامج التدريبية وتنوعها، مع توزيع إصدارات رؤية للفكر المستنير ومجموعات متنوعة من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على جميع الأئمة، والتوسع في منح الماجستير المجانية التي توفرها الوزارة لجميع العاملين بها، إضافة إلى البرامج المتخصصة بأكاديمية الأوقاف، والتوسع في الندوات والمحاضرات العامة والمسابقات المتعلقة بفهم المقاصد وإعمال العقل في فهم صحيح النص، والتركيز على مناهج الفهم والتفكير والاستنباط ومراعاة واقع العصر ومستجداته، والإعلان عن العديد من المسابقات الفكرية والبحثية التي ترتكز على التفكير والفهم والاستنباط.

وفي سياق متصل أشار إلى أن وزارة الأوقاف وفرت أفضل أنواع الزي الأزهري لجميع الأئمة، حيث يتم خلال شهر أكتوبر الحالي 2020م توزيع عشرة آلاف زي أزهري على عشرة آلاف إمام، وخمسة آلاف عمامة، وعشرة آلاف مجموعة من سلسلة (رؤية) وإصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على السادة الأئمة، ويتوالى التوزيع لجميع الأئمة تباعا ليشمل التوزيع جميع الأئمة بلا استثناء قبل نهاية العام المالي الحالي.

كما أكد أن الوزارة ستوفر ألف منحة مجانية لدراسة الماجستير بالتعاون مع المعهد العالي للدراسات الإسلامية بالمهندسين بالجيزة من خلال البروتوكول والتعاون المشترك بين الوزارة والمعهد خلال العام الدراسي 2020 2021م تيسيرًا على الأئمة في الحصول على درجة الماجستير.

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