أرقام مهمة عن لقاحات كورونا حول العالم.. اعرفها

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يستمر العلماء حول العالم في محاولة إيجاد لقاح مناسب من أجل القضاء على فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19" الذي انتشر في مختلف البلدان خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن عجزت الحكومات على مقاومته.



يذكر أنه في نهاية 2019 وبداية 2020، ظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه.



وتعمل وزارة الصحة والسكان خلال الفترة الحالية على المشاركة في تجارب من أجل الوصول إلى لقاح يقضي على وباء كورونا التاجي المستجد "كوفيد-١٩" الذي انتشر في مختلف دول العالم خلال الأشهر الأخيرة.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن لقاحات فيروس كورونا التاجي المستجد والمسبب لمرض "كوفيد-19" حول العالم:



- نحو 200 لقاح مضاد لفيروس كورونا في مرحلة التجربة السريرية وما قبل السريرية حاليا، حسب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية.



- 38 لقاحا قيد التجارب على البشر، منها حوالي ٨ – 9 لقاحات دخلت المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية، التي تتم على المتطوعين الذين يتراوح عددهم ما بين 30 – 60 ألف متطوع.



- دخل عدد قليل من تلك اللقاحات مرحلة التجارب الأخيرة، بحسب الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.



- ما يزيد على 180 دولة انضمت لجهود المنظمة الرامية إلى تمويل لقاحات كورونا من أجل توزيعها بشكل عادل على الدول الغنية والفقيرة.



- 156 دولة انضمت إلى خطة عالمية تهدف إلى تطوير مشترك وتوزيع عادل لأي لقاح مضاد لفيروس كورونا، ويأملون في أن تتوافر 2 مليار جرعة من لقاح مضاد لـ"كوفيد 19" للتوزيع على مستوى العالم نهاية العام المقبل.



- 64 دولة من الاقتصادات ذات الدخل المرتفع انضمت إلى مرفق الوصول العالمي للقاح فعّال ضد فيروس كورونا (COVAX)، وتشمل هذه الاقتصادات التزامات من 35 اقتصادا، بالإضافة إلى المفوضية الأوروبية التي ستشتري جرعات نيابة عن 27 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى النرويج وآيسلندا، حسب ما أعلن تحالف اللقاحات "GAVI".