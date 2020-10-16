للمرة الأولى من عامين.. طائرة قادمة من طرابلس تهبط من بنغازي

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 02:55 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

شهدت ليبيا اليوم الجمعة تسيير أول رحلة جوية مباشرة منذ قرابة عامين بين العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي شرق البلاد.

 

وأكدت بوابة "الوسط" الليبية بأن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإفريقية قادمة من مطار معيتيقة الدولي في طرابلس هبطت صباح اليوم في مطار بنينا الدولي في بنغازي.

 

 

وأوضحت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات في حكومة الوفاق الليبية أن الطائرة أقلت على متنها عددا من موظفي الخطوط الجوية الليبية الإفريقية وأعضاء فريق العمل المشكل من قبل رئيس المصلحة لتقييم جاهزية مطار بنينا الفنية، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة للأجهزة والمنظومات، والتأكد من تطبيق الإجراءات اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وأفادت "الوسط" بأن الوفد الذي وصل اليوم بنغازي يضم رئيس مكتب الحوكمة في الشركة الليبية الإفريقية القابضة، ميلاد الهجرسي، ومدير الإدارة المالية بمصلحة المطارات، محمد الأطرش ومرافقيه، ونائب رئيس مجلس إدارة الخطوط الإفريقية، مفتاح الرقيبي، ومدير عام الشركة، خالد سويسي.

 

ولفتت مصلحة المطارات إلى أن هذه الزيارة تأتي تمهيدا لاستئناف رحلات جوية تجارية منتظمة بين مطاري معيتيقة وبنينا و"سعيا إلى تشغيل باقي المطارات الليبية شرقا وغربا وجنوبا.. مما سيساهم في تخفيف معاناة ومشقة السفر برا عن المواطن الليبي".

 

وأعربت مصلحة المطارات عن شكرها لنائب رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، على جهوده لإصدار الموافقات اللازمة لتسيير الرحلة.

 

ويأتي هذه التطورات على خلفية إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الليبية-الليبية بشأن تسوية النزاع في البلاد، بما يشمل الاتفاق على استئناف إنتاج وتصدير النفط.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليبيا طرابلس بني غازي

أخبار تهمك

عاجل- مصر تستصيف نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل موقعة الوداد البيضاوي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد المغربي

منذ حوالي 6 ساعات

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيلا جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

منذ يوم

رجال أعمال تطلب من الأهلي المساهمة في صفقة القرن والأحمر يؤجل الملف

منذ ساعة و 24 دقيقة

صراع شرس بين17 مرشحا على المقعد الفردي بالدائرة الأولى بالبحر الأحمر

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

منذ يوم

نقل فرجاني ساسي للمستشفي في المغرب بعد نتيجة فيروس بكورونا

منذ 43 دقيقة

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ يوم

الإسماعيلي يقترب من خطف هدف الأهلي

منذ نصف ساعة

الأهلي يُعدل عقد نجمه من أجل تمديده

منذ أقل من ساعة

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

فرمان جديد من موسيماني في الأهلي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

غدا.. الخطوط الإفريقية الليبية تستأنف رحلاتها إلى مطار معيتيقة

إغلاق مطار معيتيقة في العاصمة الليبية

بعد غرقه بالأمطار.. 7 معلومات عن مطار بنينا الدولي بليبيا

قوات الجيش الوطني الليبي تنفي قصفها مطار معيتيقة الدولي

الجيش الليبي يُسيطر على مطار طرابلس ويُحذر من حملات قطرية لدعم الإرهابيين

استئناف حركة الطيران بمطار معيتيقة في طرابلس

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:14 م

نقل فرجاني ساسي للمستشفي في المغرب بعد نتيجة فيروس بكورونا

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

11:04 ص

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيلا جديدة عن الحادثة (فيديو)

09:23 ص

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

09:31 ص

الإسماعيلي يقترب من خطف هدف الأهلي

03:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي