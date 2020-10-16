للمرة الأولى من عامين.. طائرة قادمة من طرابلس تهبط من بنغازي

شهدت ليبيا اليوم الجمعة تسيير أول رحلة جوية مباشرة منذ قرابة عامين بين العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي شرق البلاد.

وأكدت بوابة "الوسط" الليبية بأن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإفريقية قادمة من مطار معيتيقة الدولي في طرابلس هبطت صباح اليوم في مطار بنينا الدولي في بنغازي.

وأوضحت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات في حكومة الوفاق الليبية أن الطائرة أقلت على متنها عددا من موظفي الخطوط الجوية الليبية الإفريقية وأعضاء فريق العمل المشكل من قبل رئيس المصلحة لتقييم جاهزية مطار بنينا الفنية، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة للأجهزة والمنظومات، والتأكد من تطبيق الإجراءات اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأفادت "الوسط" بأن الوفد الذي وصل اليوم بنغازي يضم رئيس مكتب الحوكمة في الشركة الليبية الإفريقية القابضة، ميلاد الهجرسي، ومدير الإدارة المالية بمصلحة المطارات، محمد الأطرش ومرافقيه، ونائب رئيس مجلس إدارة الخطوط الإفريقية، مفتاح الرقيبي، ومدير عام الشركة، خالد سويسي.

ولفتت مصلحة المطارات إلى أن هذه الزيارة تأتي تمهيدا لاستئناف رحلات جوية تجارية منتظمة بين مطاري معيتيقة وبنينا و"سعيا إلى تشغيل باقي المطارات الليبية شرقا وغربا وجنوبا.. مما سيساهم في تخفيف معاناة ومشقة السفر برا عن المواطن الليبي".

وأعربت مصلحة المطارات عن شكرها لنائب رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، على جهوده لإصدار الموافقات اللازمة لتسيير الرحلة.

ويأتي هذه التطورات على خلفية إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الليبية-الليبية بشأن تسوية النزاع في البلاد، بما يشمل الاتفاق على استئناف إنتاج وتصدير النفط.