طبيب يوجه نصائح لأولياء الأمور: المناعة لا تعتمد على التغذية فقط (فيديو)

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 02:37 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أشرف عقبة، أستاذ الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن بداية العام الدراسي في ظل استمرار جائحة كورونا لا يجب أن يتحول إلى أمر مخيف، موضحا أنه يجب أن يتعاون أولياء الامور والطلاب والمدارس في تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان نجاح العام الدراسي الجديد. 

وأشار "عقبة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اخبار dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن أولياء الأمور عليهم دور في توعية أولادهم بأهمية الالتزام بسبل الوقاية أثناء تواجدهم في المدارس، منوها بأن الحصول على مناعة سليمة لا يعتمد على التغذية فقط، بل يجب أيضا اتباع أنمطة حياتية سليمة كاستنشاق هواء سليم، وممارسة الرياضة، والحصول على قسط كافي من النوم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 91 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98011 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 118 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 105033 حالة من ضمنهم 98011 حالة تم شفاؤها، و6088 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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